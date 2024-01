Trentino, le reazioni al disegno legge sulla rimozione degli orsi

venerdì, 19 gennaio 2024

Trento – Le reazioni al disegno di legge sugli orsi approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento.

L’intervento di Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali): “Apprendiamo che è stato approvato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, presieduta da Maurizio Fugatti, un disegno di legge per l’abbattimento fino a otto orsi l’anno, confidenti o pericolosi, per tre anni. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) annuncia battaglia qualora tale disegno ddl provinciale dovesse essere approvato dal Consiglio provinciale. Quel che afferma l’assessore Failoni, che ha presentato il ddl, “Mettiamo così un freno all’impennata della popolazione di plantigradi, è contestabile”, sostengono a Oipa che, per contro, fa notare come Luigi Boitani, professore ordinario di Zoologia all’Università La Sapienza di Roma, abbia dichiarato a Kodami “dire che gli orsi sono troppi è un concetto relativo. Volendo stare ai numeri, siamo noi a essere troppi. Quindi, piuttosto che concentrarsi su questo bisognerebbe puntare a ridurre le interazioni negative con le persone, per farlo il numero di orsi è irrilevante”.

Oltretutto i numeri considerati dalla Pat includono i cuccioli, che purtroppo hanno un’elevata mortalità nei primi anni di vita. L’Oipa torna a evidenziare come “la Provincia autonoma di Trento sia ormai diventata maglia nera in tutela della biodiversità. Non adotta misure di prevenzione per mettere in sicurezza escursionisti e animali e ragiona solo in termini di abbattimento, contro ogni normativa europea e contro l’articolo 9 della Costituzione, che tutela la biodiversità” e ricorda come “ l’orso sia protetto da disposizioni nazionali e comunitarie, non abbasserà la guardia e continuerà la sua battaglia nelle opportune sedi”.

DDL ORSI, AMBROSI (FDI): “PIENA SODDISFAZIONE PER VIA LIBERA

“Esprimo piena soddisfazione – dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia – per l’approvazione da parte della Giunta provinciale trentina del ddl orsi, che finalmente dà il via libera (in vista del passaggio consiliare) alla possibilità di abbattimenti di esemplari pericolosi a tutela della incolumità e della tranquillità delle persone, delle attività economiche e del turismo nella nostra provincia. E il mio primo pensiero va oggi immediatamente – con tutto il cuore – alla famiglia Papi.

Da sempre Fratelli d’Italia mette al primo posto la sicurezza dei trentini, se ce ne sarà bisogno mi auguro che la quota degli abbattimenti possa, solo se necessario in relazione a questa superiore esigenza, essere in futuro ulteriormente ampliata. Un plauso alla Giunta provinciale e soprattutto al governo nazionale a guida Fratelli d’Italia che ha reso possibile questo importante risultato con un grande lavoro di squadra. La maggioranza della popolazione trentina è a favore dell’abbattimento di esemplari pericolosi, e la stragrande parte degli elettori di Fratelli d’Italia la pensa così: oggi è stato dunque compiuto un atto in piena sintonia con la nostra base di riferimento”.