Trento: la Rsa San Bartolomeo ha il suo inno

martedì, 19 marzo 2024

Trento – Il cantante professionista Tony Sessolo, che con la sua voce ha girato il mondo intero, ha scritto e inciso un inno dedicato alla Rsa San Bartolomeo (una delle 4 Rsa che fanno capo alla Apsp Civica di Trento).

Tony passa in struttura tutti i pomeriggi, perché viene a trovare sua madre, residente qui. “Ma non si limita certo alle visite personali – spiega la direttrice Francesca Galeaz – ci regala ben due pomeriggi di musica ogni settimana, proponendo il proprio repertorio personale ma accontentando anche le richieste degli ospiti”. Inutile dire che, spesso, sono i classici a essere tra i desideri: mentre un folto pubblico di residenti, operatori e parenti attende di sentire per la prima volta l’inno, ecco infatti riecheggiare le note di “Volare” di Domenico Modugno e di “Azzurro” di Adriano Celentano“.

E poi l’inno: un canto allegro e potente, che celebra le qualità di questa struttura e di chi ci lavora. Un brano che parte dalle sensazioni e del profumo del caffè del mattino per parlare poi delle infermiere, del personale, del direttivo, del programma di animazione, della qualità del cibo e del riposo.

“Un vero e proprio inno, altroché – commenta sorridente la presidente Michela Chiogna – il ruolo dei volontari nella nostra struttura è sempre più fondamentale. Tante persone si affiancano al personale in servizio creando coinvolgimento, ognuno con le proprie capacità. Nel caso di Tony Sessolo, il volontario è in realtà un professionista, che ci fa costante dono della sua bella voce. Lo ringrazio a nome di tutta la struttura”.

Da parte sua, Sessolo ricorda volentieri la sua lunga carriera. Sottolinea poi che non è nuovo alle esibizioni nelle strutture per anziani. Ne ha viste molte ma spiega che questa, in cui c’è la sua mamma, è una delle migliori. Per sentire la voce di Tony non resta che partecipare ai suoi concerti alla Rsa. L’inno è disponibile anche su cd e, qui di seguito, ne riportiamo il testo.

Inno Rsa San Bartolomeo

Alla mattina quando mi sveglio – sento l’odore del caffè – un’infermiera sorridente – dice buongiorno ci son io per te – trascorreremo tante ore insieme – con il rispetto e l’educazione – evviva evviva

Ritornello: Erre esse a San Bartolomeo – bella struttura – una nuova vita – con il personale – che ti coinvolge – sono felice – di stare qua

Qui c’è tanta libertà – ma non manca mai l’operosità – e la salute vien seguita – con gentilezza e capacità – il direttivo sempre attento – alle esigenze di tutti quanti – propone il gusto nel mangiare – e ci assicura anche il riposare – pensiamo solo agli affetti cari – e ad un programma da vivere il domani – evviva evviva.