Trento: la Provincia dà il benvenuto a 20 nuovi dipendenti

martedì, 6 giugno 2023

Trento – La Provincia di Trento dà il benvenuto a 20 nuovi dipendenti. Una Pubblica amministrazione che si rinnova anche grazie all’apporto di nuovo personale. Nella sede della Provincia si è tenuta la consueta cerimonia mensile per accogliere i nuovi dipendenti. Questo mese i neo assunti sono 20, 12 donne e 8 uomini, con un’età media di 33,7 anni. A dare loro il benvenuto il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, affiancato dal dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali Luca Comper, dal dirigente generale del Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, energia e cooperazione Roberto Andreatta e dalla dirigente del Servizio per il personale, Maria D’Ippoliti.

“È con grande piacere – ha detto ai neoassunti il vicepresidente Mario Tonina – che sono qui oggi a darvi il benvenuto a nome del presidente Fugatti e di tutta la Giunta provinciale. Il momento di oggi è anche l’occasione per ricordare i valori e la forte identità che caratterizzano l’Amministrazione provinciale e in particolare la nostra Autonomia speciale. Autonomia che ha permesso nel tempo di garantire attraverso il lavoro e la vicinanza ai cittadini lo sviluppo del nostro territorio. La Provincia autonoma di Trento non è infatti un apparato di pura amministrazione, perché ha da sempre avuto un alto ruolo di guida e di rappresentanza dell’identità e della realtà trentina nel suo divenire. Un divenire che non è un fatto solo organizzativo, ma intimamente vocato ad una responsabilità di autogoverno che coinvolge la sua organizzazione in maniera profonda. Noi di questo dobbiamo essere orgogliosi”.

“Ci tengo infine a sottolineare – ha concluso il vicepresidente Tonina – come il lavoro per la collettività in un’amministrazione pubblica è un impiego di assoluto rilievo, perché è grazie al lavoro di ogni dipendente di questa Provincia che si riescono a perseguire l’interesse pubblico nei molteplici ambiti nei quali siamo chiamati ad intervenire quotidianamente ognuno per la propria parte. Sono convinto che oggi ancora di più la nostra amministrazione provinciale abbia bisogno di nuove leve, nuova linfa. Quello che vi si chiede è, quindi, di mettere tutto il vostro impegno e il vostro entusiasmo in questo nuovo contesto lavorativo nel quale siete inseriti, che se saputo valorizzare al massimo vi concederà anche le giuste opportunità per potervi esprimere al vostro meglio. Buona fortuna a tutti voi e grazie per aver scelto di voler dare il vostro apporto per mantenere alto il livello della nostra amministrazione”.

Al termine dell’incontro Davide Leveghi della Fondazione Museo Storico del Trento ha presentato ai nuovi dipendenti dell’amministrazione la mostra permanente “La Provincia si Racconta”, allestita negli spazi della sede di Piazza Dante.