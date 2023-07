mercoledì, 5 luglio 2023

Trento – La pasticceria Lott è “bottega storica trentina”. Con la consegna da parte del vicesindaco Roberto Stanchina la pasticceria Lott ha ottenuto il riconoscimento di “bottega storica” ed è stata iscritta all’albo provinciale delle botteghe storiche.

Erano presenti i titolari del noto locale che hanno ricevuto dal vicesindaco il meritato riconoscimento riservato alle attività commerciali, di pubblico esercizio e artigianali avviate da più di 50 anni.

Il riscontro dell’archivio storico ha infatti rinvenuto una licenza per esercitare il commercio di vendita al pubblico di merci rilasciata a G. D. da parte del sindaco il 27 maggio 1953 per l’esercizio di pasticceria in Corso 3 novembre.

Nel 1964 la vendita di “Pasticceria e confetteria” si sposta presso il civico 56, sempre di Corso 3 novembre; nel 1973 c’è il subentro della Snc F.lli Oberosler con la gestione ininterrotta dell’esercizio commerciale fino ad oggi. L’iscrizione all’Albo delle botteghe storiche trentine comporta l’obbligo di esporre all’esterno del locale, in modo visibile al pubblico, la relativa targa.

di Ch. P