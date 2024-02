Trento, la Fp Cgil chiede più soldi per i dipendenti pubblici

venerdì, 16 febbraio 2024

Trento – “Nella variazione di bilancio c’è una prima risposta, ma ancora insufficiente per salvaguardare e rafforzare il potere d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici”. In vista della discussione in consiglio provinciale della manovra Fp Cgil è netta con la giunta Fugatti: l’aumento del 6,3% previsto da gennaio e il riconoscimento degli arretrati che arriveranno, però, solo a luglio sono cifre lontanissime dalla perdita di potere d’acquisto che hanno subito lavoratrici e lavoratori pubblici. “Le somme previste, che abbiamo ampiamente contribuito a far stanziare, non possono che considerarsi meri anticipi, come lo stesso Presidente Fugatti ha dichiarato impegnando la Giunta a confrontarsi con le parti sociali per la verifica dello scostamento tra inflazione programmata e quella reale”, chiarisce il segretario provinciale Luigi Diaspro.

In ballo c’è la tenuta dei servizi pubblici. “E’ urgente recuperare attrattività per i comparti pubblici. Dai comuni alla sanità alle case di riposo c’è un drammatico problema di organici che rischia di mettere in ginocchio i servizi. Per questa ragione è per noi indispensabile recuperare già adesso ulteriori risorse. Non si può trascurare che i dipendenti trentini dei settori pubblici sono i meno pagati d’Italia”. Nel 2021, infatti, Ispat ha certificato che retribuzione media lorda in Trentino pari a 33.197 euro, 36.928 media regioni a statuto speciale e 37.634 media nazionale.

Accanto ad un aumento delle retribuzioni che permetta di recuperare l’inflazione Fp insiste sulla necessità di un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni. Va affrontato anche il tema del differenziale retributivo tra i vari settori del sistema provinciale. “Servono risorse immediate per completare il percorso di omogeneizzazione dei contratti sanità e autonomie locali, a tutti i livelli, aumentando, come hanno fatto altre regioni a statuto speciale, le indennità per scongiurare il fenomeno delle dimissioni e introdurre l’indennità di esclusività, già prevista per i medici, anche per il personale del comparto”. Lo stesso vale tra personale di comuni e comunità di valle e personale provinciale.

“Occorre omogeneizzare le indennità e porre rimedio alla progressiva divaricazione tra le retribuzioni di dipendenti che, pur inseriti nello stesso contratto, a parità di profilo professionale e di mansioni svolte, spesso percepiscono indennità completamente diverse. Una situazione determinata anche dalle limitate disponibilità finanziarie degli enti di appartenenza che penalizza ad esempio il personale dei Comuni e delle Comunità di Valle, in una fase in cui invece i servizi sul territorio dovrebbero essere rafforzati”.

Allo stesso tempo occorre superare i tetti di spesa per la assunzioni per favorire un piano straordinario di assunzioni e dare risposta al fabbisogno di personale degli enti locali, specie quelli di piccole dimensioni.

Infine il terzo settore: è stato trovato un accordo sul rinnovo del contratto nazionale. Per garantire quegli aumenti i 2,5 milioni previsti con l’assestamento non sono sufficienti.

“Senza una seria presa in carico di queste questioni c’è il rischio di una esternalizzazione sempre più massiccia dei servizi”, conclude Diaspro.