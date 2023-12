Trento, la consigliera provinciale Demagri chiede chiarezza sugli investimenti al neo assessore al Patrimonio

mercoledì, 20 dicembre 2023

Trento – Assessorato al Patrimonio della Provincia di Trento, tra stralci e investimenti. “Quanto di consapevole e proattivo ci sia – sostiene Paola Demagri, consigliere provinciale di Casaautonomia – nelle primissime delibere del nuovo Assessore al Patrimonio non è dato sapere. Ma una cosa certa, possiamo rilevarla”.

“Il dicastero al Patrimonio – prosegue Demagri – parte con una delibera di revisione e stralcio di opere promesse specialmente nella precedente legislatura leghista. Una serie di tagli insomma che non saranno per nulla graditi dalle Comunità locali alle quali verranno notificati”.

“E così tra i loro primi provvedimenti, – prosegue Demagri – gli autonomisti di governo si assumono la paternità di procrastinare lo stra-promesso Teatro di Cavalese. Forse la più attesa e la più eclatante delle opere messe in naftalina. Con buona pace della Val di Fiemme”.

“Ma non si ferma qui – conclude – la falce messa in campo dai nuovi autonomo-fratellisti al governo del Trentino. Terme di Garniga, Parcheggi a Molveno e Tione e un accordo finanziario a Rovereto completano un quadro assai desolante per chi attendeva opere promesse e attese da anni. Nel piano aggiornato appare anche un investimento importante. Oltre 7 milioni e passa di euro dedicati al compendio del consorzio Alpefrutta di Pergine il cui destino è senz’altro nitido nei piani del neonato assessore tutto ciò ha permesso si interroga la Giunta per sapere qualche dettaglio in più su come venga investita questa cifra di tutto rispetto”.