Trento, la Cgil ricorda Vittorio Alidori

giovedì, 28 marzo 2024

Trento – Addio Vittorio Alidori per anni molto impegnato nella Cgil del Trentino e in Auser. Alidori ha dedicato buona parte della sua vita al sindacato, impegnandosi attivamente per la difesa dei diritti delle lavoratrici e i lavoratori dei servizi postali, guidando anche come segretario la categoria.

Più avanti si è dedicato all’Auser, l’associazione di Cgil e Spi per l’invecchiamento attivo, che ha guidato per cinque anni fino al 2017.

“Il suo impegno è stato sincero e concreto per i più fragili, le persone più bisognose di aiuto, compagnia, sostegno. Nei suoi anni in Auser si è speso molto per il volontariato, credendo con convinzione nell’importanza di costruire reti di collaborazioni per costruire risposte ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più sole, indifese come gli anziani”, commentano alla Cgil del Trentino.

La Cgil del Trentino e Auser lo ricordano con grande affetto ed esprimono la propria vicinanza ai suoi cari.