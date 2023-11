Trento, intervento di Carla Podetti (Casa Autonomia.eu) sugli incarichi istituzionali

venerdì, 17 novembre 2023

Trento – “Noi donne lavoratrici, noi dipendenti pubblici, noi del mondo della scuola, noi che crediamo che l’educazione e la formazione sia per la vita, noi che crediamo nella possibilità di visioni diverse messe a confronto ed argomentate, noi cittadini e cittadine che curiamo la storia e la memoria… “, così inizia Carla Podetti, insegnante, Movimento CasaAutonomia.eu.

“Forse a questo punto – prosegue – siamo proprio in tanti, sebbene non maggioranza elettorale, a chiedere a gran voce che nella scelta degli incarichi di governo ed istituzionali, voglia il neo insediato Consiglio Provinciale e Regionale tener conto del passato delle persone elette. Citiamo un esempio tra tanti: l’ex vice-presidente del consiglio regionale Roberto Paccher, non tanto per il suo curriculum, quanto per il disprezzo dimostrato in aula e non solo, disprezzo che ha dimostrato nei confronti dei dipendenti pubblici, disprezzo nei confronti delle donne, disprezzo nei confronti delle insegnanti della scuola dell’infanzia, disprezzo per una parte (almeno) delle istituzioni democratiche che contribuiscono alla crescita della nostra società”.

“Non sia letto questo come un attacco rivolto ad una sola persona – conclude Podetti – che in effetti è stata democraticamente ri-eletta con 2603 voti in quota Lega. Lo pretendiamo piuttosto come atto di rispetto al ruolo politico, alla possibilità dialettica di interloquire con elettorato a favore e non, come dev’essere”.