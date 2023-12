Trento, intervento del consigliere comunale Pattini sul bilancio

lunedì, 18 dicembre 2023

Trento – Alberto Pattini, appena entrato in consiglio comunale, subentrato a Roberto Stanchina, eletto in Provincia, è intervenuto in Consiglio comunale a Trento in occasione delle discussione del Bilancio e Dup. Nel primo intervento si è detto favorevole a mantenere in essere le circoscrizioni per il valore identitario di quello che hanno rappresentato prima della “grande Trento”, dichiarando il proprio sostegno al sindaco e alla sua Giunta.

Inoltre è intervento sui servizi all’infanzia del Comune di Trento. “E’ un’eccellenza a livello nazionale che riduce la tariffa per aiutare le giovani coppie e le famiglie – ha spiegato Alberto Pattini (nella foto) nel suo intervento -. Avvalendosi di personale qualificato, il nido aiuta a sviluppare l’identità del bambino, proponendo spazi, attività e materiali diversificati all’interno di relazioni significative con gli adulti e fra i bambini. Il nido è infatti un contesto relazionale che cura con particolare attenzione la qualità delle relazioni affettive dei bambini, presupposto fondamentale per la crescita e il benessere nei loro primi tre anni di vita”.

“Il nido opera in collegamento con la scuola dell’infanzia, i servizi sociali e sanitari e gli altri soggetti che si occupano di prima infanzia – ha aggiunto Pattini – . Il nido ha il compito di assicurare a ogni bambino adeguate possibilità di crescita offrendo: ambienti e spazi di vita idonei, sereni e accoglienti; stimoli che promuovono lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo; adeguate attenzioni sul piano igienico-alimentare”.

Il nido offre inoltre momenti di confronto con i genitori, promuovendo incontri su specifiche tematiche educative con esperti o con le coordinatrici pedagogiche disponibili attraverso lo Sportello genitori per colloqui con genitori.

A Trento sono disponibili 24 asili nido che seguono 1.162 utenti. Inoltre viene svolto anche il servizio Tagesmutter e il centro genitori-bambini. “E’ un servizio comunale, giudicato di qualità, ai primi livelli nazionali. Apprezziamo molto la volontà del sindaco Franco Ianeselli, dell’assessora all’infanzia Elisabetta Bozzarelli e della maggioranza di prevedere nel bilancio di previsione 2024-2026 una significativa riduzione della tariffa dell’asilo nido intorno al 30 – 37 % a seconda dell’Icef per aiutare le giovani coppie e la famiglia. Inoltre consideriamo positivamente che nelle assegnazioni ci sia una corsia preferenziale per famiglie con entrambi i genitori che lavorano”, ha concluso Alberto Pattini consigliere comunale del Patt a Trento.