Trento, interrogazione sui tre tendoni verdi a casa Cazzuffi e casa Rella in piazza Duomo

giovedì, 11 gennaio 2024

Trento – Tre tendoni verdi a casa Cazzuffi e casa Rella in piazza Duomo a Trento, scatta la protesta e un’interrogazione dei consiglieri Alberto Pattini e Tiziano Uez.

L’interrogazione al Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli

“Premesso che molti cittadini considerano orribili quei tre tendoni verdi in quanto stonano con gli affreschi cinquecenteschi realizzati tra il 1531 e il 1536.

Premesso che, tanti anni fa, la Soprintendenza per i beni culturali del Trentino ha concesso il benestare per la loro affissione

Premesso che forse all’epoca esistevano altre sensibilità di rispetto per i beni culturali

Considerato che nel 1780 il bolognese Francesco Bartoli, singolare figura di attore giramondo, amante della pittura e scrittore, compilò una sorta di Guida manoscritta dei dipinti più importanti da lui visti nel territorio trentino.

In quel prezioso testo, pubblicato solo nel 1939 da Giulio Benedetto Emert, il Bartoli così descriveva le due case affrescate in piazza Duomo a Trento: “Delle due case rimpetto al Duomo, una di esse è dipinta sulla facciata a chiaroscuro; e l’altra a varietà di colori; ed esprimono figure simboliche, emblemi e geroglifici, opere di Marcello Fogolino da Vicenza.”

In realtà solo la prima casa, quella che era in antico dei Cazuffi, è opera del Fogolino; l’autore dell’altra casa Rella, vivace decorazione multicolore rimane ancora avvolto nel mistero. Si può solo pensare che quest’ultima sia stata realizzata qualche anno dopo, verso il 1538-40. Così scriveva l’Emert (1942): “…la decorazione si fa ricca di tinte varie sfumate, calda di tonalità solide…intonate con colori azzurri, verdi, dorati, candidi, in gamme e distacchi che arieggiano le coeve maioliche. Più di ogni altra singolare è la rappresentazione della medievale “scala di virtù”, collocata intenzionalmente al centro della composizione: sale un giovane per una scala che porta verso il cielo: se non che tre ostacoli gli impediscono di salire e, avvintolo con funi, vorrebbero ritrascinarlo a precipizio, se egli non è pronto a tagliare i lacciuoli con un bel colpo di spada; i tre ostacoli sono la miseria, la seduzione, la morte”, come è spiegato nell’iscrizione latina che tradotta liberamente suona così: “Al giovane è dato salire in alto assai se riesce a liberarsi dalla passione volgare e dalla indigenza sordida, e non lo coglie la morte”.

Questa raffigurazione della Scala di elevazione spirituale non è un’invenzione originale ma venne copiata fedelmente da un’incisione (1520 circa) attribuita al tedesco Hans Weiditz.

Ricchissima di temi moraleggianti, in parte ancora enigmatici, è la grande superficie pittorica che purtroppo mostra i danni del tempo, rinnovatisi pur dopo il restauro del 1990, e che richiedono nuovi interventi. Fra essi si distingue l’Esperienza “personificata in donna discinta nell’atto di sollevar per i capelli un paio di putti: quello immagine della verità; questo della menzogna” (Emert, 1942).

S’interroga il Sindaco e la Giunta per sapere

Se intende sollecitare con urgenza la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia, dopo 34 anni dal restauro, se ritiene ancora consono la permanenza dei dei tre tendoni verdi sulle facciate affrescate di Casa Cazzuffi e Casa Rella“, i consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez.