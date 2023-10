Trento: insediato il nuovo Cda di Civica Apsp, Chiogna presidente

martedì, 31 ottobre 2023

Trento – Insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Civica Apsp di Trento, che ha visto la conferma della presidente Michela Chiogna. Il vice presidente è Paolo Holneider e sono consiglieri Stefano Bonini, Marisa Postal e Lorena Torresani (nella foto).

“Anzitutto vanno ringraziati – spiega la presidente Chiogna, che è anche presidente di Upipa – i consiglieri uscenti: il vice presidente Nuhara Vargiu, assieme a Paolino Deriu, Michele Menghini e Renata Triches. Grazie per il lavoro svolto insieme e per le scelte, spesso complesse, che abbiamo condiviso negli ultimi 5 anni. Quanto al nuovo consiglio di amministrazione, c’è un buon equilibrio a livello di rappresentanza di genere e a ogni componente, come fatto in passato, saranno assegnate deleghe operative”.

“La sfida più grande che ci attende – conclude Chiogna – per il prossimo quinquennio è rappresentata dal progetto di ampliamento della Rsa San Bartolomeo: una spesa importante (attorno ai 9 milioni di euro) e un passaggio che andrà seguito con grandissima attenzione, visto che sarà necessario, verso le fasi conclusive, anche provvedere allo spostamento degli utenti”.