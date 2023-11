Trento: insediato il nuovo Cda della Fondazione Crosina Sartori Cloch

mercoledì, 15 novembre 2023

Trento – Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Apsp Fondazione Crosina Sartori Cloch di Trento. Quasi completamente rinnovato l’organo direttivo: l’unico riconfermato della precedente consigliatura è infatti Giorgio Casagranda, figura storica del mondo del volontariato trentino che, con questo nuovo mandato, ha assunto la carica di Vice Presidente. Nuovi gli altri quattro amministratori: Antonella Chiusole (nella foto), che è stata eletta presidente, Camilla Chini, Laura Forti e Dario Romeo.

La neoeletta Presidente ha ringraziato la Presidente e i consiglieri uscenti Debora Vichi, Francesca Balboni e Silvano Deavi, che hanno guidato la Fondazione nello scorso quinquennio.

Le prossime sfide per l’Apsp sono numerose e sono in parte contenute negli esiti del percorso di riflessione realizzato negli ultimi mesi in collaborazione con Euricse, durante i quali si è lavorato per attualizzare la mission e migliorare la capacità di fornire risposte ai nuovi bisogni emergenti della collettività. Il concetto di “orfano”, destinatario originario delle attività dell’Apsp, era già stato declinato in “minore”; oggi si è ulteriormente evoluto nel concetto di “orfano di futuro”, una categoria che comprende situazioni diversificate di fragilità.

L’Azienda punta ancora a soddisfare il bisogno abitativo, ma anche a ricercare una maggiore integrazione coi servizi sociali per partecipare attivamente alle progettualità di inclusione, socializzazione, sostegno alle fasce deboli, empowerment, aprendo anche alla possibilità di locazioni temporanee collegate a progetti di accompagnamento all’autonomia.