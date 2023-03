Trento: insediamento del nuovo commissario di Governo Santarelli

lunedì, 13 marzo 2023

Trento – E’ arrivato a Trento il nuovo prefetto Filippo Santarelli, in mattinata si è incontrato con i giornalisti, quindi ha fatto tappa nelle istitutuzioni locali, partendo dalla Provincia di Trento, dove ha incontrato il presidente Maurizio Fugatti.

Filippo Santarelli, reatino e con una lunga carriera in Polizia in diversi territori italiani, approda in Trentino dopo aver lasciato il ruolo di direttore dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza a Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio con il presidente Fugatti è stata confermata la volontà di proseguire sulla strada della più completa collaborazione tra le istituzioni provinciali e statali. Numerosi i temi trattati, con un particolare accenno alle questioni al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica incardinato presso il Commissariato del Governo.