Trento: incontro tra il presidente del Consiglio provinciale, Corecom e Agcom

giovedì, 29 febbraio 2024

Trento – Il presidente Claudio Soini ha incontrato nella sede del Consiglio provinciale il vicesegretario generale di Agcom, Nicola Sansalone, e il funzionario Nicola La Sala, a Trento nell’ambito di una serie di visite nelle sedi dei Corecom, per l’analisi delle attività svolte appunto dai comitati per le telecomunicazioni su delega dell’Autorità nazionale. Dopo essere stato a Venezia e a Bolzano, Sansalone ha incontrato a Trento il presidente Corecom Marco Sembenotti, presente all’incontro di stamane assieme alla funzionaria Cinzia Destefani.

Soini si è intrattenuto con gli ospiti assieme al segretario generale del Consiglio provinciale, Giuseppe Sartori, addentrandosi nella complessa materia di competenza dell’authority che vigila sulle comunicazioni, anche in particolare nei periodi preelettorali.

I DATI 2023 SULLE ATTIVITA’ DELEGATE DA AGCOM AL CORECOM DI TRENTO

Per il Corecom trentino la visita di Agcom è servita a esplicitare le attività svolte nel 2023 su delega dell’Autorità nazionale, coordinate a Trento da Cinzia Destefani. Le materie: conciliazione e provvedimenti d’urgenza delle controversie tra utenti e operatori della telefonia e comunicazioni elettroniche; monitoraggio dell’emittenza locale; Registro degli operatori della comunicazione. Prossimamente il Corecom dovrà estendere l’impegno anche nel nuovo settore della media education.

Il dato sulle conciliazioni: 633 i casi nel 2023, di cui solo 21 sono rimasti senza un accordo finale tra le parti. Questa azione del Corecom si è tradotta in un recupero di 149.431 euro, a titolo di rimborso di somme non dovute o di indennizzo all’utente. Gli interlocutori? Tim, Wind, Vodafone Italia, Fastweb, Irideos, Ultracomm in ordine decrescente di casi. La tipologia più frequente di contestazioni: le somme indicate in fattura, seguita da addebiti di costi di recesso dal contratto di telefonia.

In 13 casi è stata attivata dalle parti la procedura detta Conciliaweb. Che viene definita o da un accordo conciliativo o da un provvedimento motivato del Corecom.

La vigilanza e il monitoraggio delle tv locali: il Corecom controlla il rispetto delle regole sulla pubblicità, sul pluralismo sociale e politico, di tutela dei minori e rispetto della persona e sulla programmazione. Dal 13 al 19 novembre 2023 sono stati posti sotto la lente i programmi di Rttr, Trentino Tv e il tg regionale Rai, senza che sia stata rilevata alcuna violazione. Nessuna violazione è stata poi rilevata riguardo alle regole che presiedono alla diffusione di sondaggi d’opinione. Da ultimo, nel 2023 non è pervenuta al Corecom trentino alcuna richiesta per l’esercizio del diritto di rettifica dell’utente nei confronti delle emittenti radiotelevisive.