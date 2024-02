Trento: incontro tra il prefetto Santarelli e il console di Tunisia a Milano

martedì, 27 febbraio 2024

Trento – Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prefetto Filippo Santarelli, ha ricevuto in visita il Console Generale della Repubblica di Tunisia a Milano, Nasreddine Boubakri.

Il Diplomatico tunisino, in Trentino per alcune giornate di incontri e visite istituzionali mirate a rafforzare i già consolidati rapporti diplomatici, economici e culturali tra i due Paesi, ha affrontato con il Prefetto temi di interesse comune riguardanti l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini tunisini nel territorio trentino.

Al termine della visita, svoltasi in un clima di cordialità, l’autorità diplomatica ha ringraziato il Prefetto Santarelli per l’accoglienza, manifestando ampio apprezzamento per la determinazione e l’impegno con cui vengono affrontate le complesse problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione in generale ed esprimendo, altresì, compiacimento per l’attenzione riservata alla specifica tematica.