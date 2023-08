Trento, in Provincia ricordata la figura di Mario Pedrolli

mercoledì, 23 agosto 2023

Trento – La figura di Mario Pedrolli è stata ricordata nella sede istituzionale della Provincia, a pochi mesi dalla scomparsa. Dirigente del Servizio foreste fino al 2004, Pedrolli si occupò tra le altre cose della stesura del Piano generale forestale e fu tra i soci fondatori dell’Associazione forestale del Trentino, nata nel giorno di Santa Lucia del 1977. Questa realtà ha dedicato ampio spazio all’approfondimento e al ricordo nell’ultimo numero della rivista Dendronatura: “Pedrolli fu tra i protagonisti di una stagione importante per i Servizi forestali, come quella degli ultimi trent’anni del secolo scorso” ha sottolineato il presidente onorario dell’associazione Remo Tomasetti, affiancato dal presidente Alessandro Paletto.

Presenti anche l’assessore provinciale alle foreste, Giulia Zanotelli e il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col. “L’importante evoluzione della macchina provinciale, nel corso degli anni, ha consentito la messa a punto di strutture, competenze e tecniche che oggi ci consentono di salvaguardare un territorio splendido quanto fragile come il Trentino” ha osservato l’assessore Zanotelli, ricordando le diverse sfide che vedono l’Amministrazione impegnata, a partire dalle opere e dalle iniziative promosse dal Servizio bacini montani per la sicurezza, fino alla difesa del bosco e alla sua ricostruzione da parte del Servizio foreste dopo Vaia e l’epidemia da bostrico.