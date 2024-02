Trento, in Consiglio provinciale la questione minoranze linguistiche

mercoledì, 28 febbraio 2024

Trento – Confermate al 5-6-7 marzo le sedute d’aula sul ddl 10/XVII di variazione del bilancio preventivo Provincia Autonoma di Trento 2024. Giovedì 7 i lavori proseguiranno fino a esaurimento del punto. L’aula si occuperà anche dei punti successivi, ossia del nutrito pacchetto di nomine e designazioni in sospeso dalla scorsa tornata d’aula. Da ultimo 3 mozioni parimenti rimaste in arretrato.

MINORANZE LINGUISTICHE IN AULA OGNI ANNO

Il presidente Claudio Soini ha illustrato ai capigruppo la proposta di una modifica regolamentare per disciplinare una seduta consiliare all’anno “per discutere i diritti delle minoranze linguistiche residenti nel territorio della provincia di Trento”, cui saranno invitati l’Autorità per le minoranze linguistiche e un rappresentante per ciascuna delle comunità ladina, mochena e cimbra, indicati dalla stessa Autorità. Si potranno presentare anche proposte di risoluzione dell’aula.

La modifica regolamentare è auspicata e condivisa dai tre territori, come è emerso anche poche giorni fa nel vertice che si è svolto a Luserna, alla presenza del consigliere provinciale Walter Kaswalder e amministratori locali. Stamane il consigliere ladino Luca Guglielmi ha anche ottenuto la calendarizzazione a maggio del suo disegno di legge 6/XVII per l’assunzione di personale nel municipio del centro cimbro.