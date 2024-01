Trento: il Procuratore Corrado Mistri incontra il sindaco Ianeselli

martedì, 16 gennaio 2024

Trento – Debutto in città per il nuovo Procuratore generale della Repubblica di Trento Corrado Mistri che oggi ha incontrato il sindaco di Trento Franco Ianeselli a Palazzo Geremia.

Mistri, una lunga carriera da magistrato iniziata nel 1986 a Ferrara dove attualmente vive, ha potuto farsi un’idea di Trento dalla viva voce del suo primo cittadino (nella foto da sinistra Ianeselli e Mistri).

“Conosco il Trentino solo come turista perché amo la montagna – ha detto il neo Procuratore generale – ma sono sicuro che mi troverò bene perché amo le città di medie dimensioni come la vostra e la mia Ferrara. Fondamentale è il coordinamento con le altre autorità operanti sul territorio”.

I due hanno convenuto sulla volontà di collaborazione e sulla possibilità di confrontarsi in futuro su tematiche di comune interesse.