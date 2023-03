Trento, il presidente Walter Kaswalder ha salutato il vicequestore Di Ruscio

martedì, 14 marzo 2023

Trento – Il presidente Walter Kaswalder ha salutato e augurato ogni fortuna al vicequestore Luigi Di Ruscio, che dopo tre intensi anni di servizio a Trento, va ora nella capitale per frequentare il seminario di dirigente superiore, in funzione di una successiva destinazione nell’alto ruolo di questore. L’incontro a Palazzo Trentini è stato cordialissimo, occasione per ripercorrere il lavoro svolto da Di Ruscio in provincia dal giugno 2020 ad oggi, subito dopo il periodo trascorso a Gorizia da vicario del questore.

Kaswalder e il gradito ospite hanno concordato sull’ottimo stato delle relazioni tra l’autonomia speciale e l’autorità statale cui attiene il decisivo compito di garantire l’ordinata vita civile nelle nostre città e valli.