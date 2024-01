Trento, il presidente Soini ha incontrato l’Autorità per le Minoranze linguistiche

giovedì, 18 gennaio 2024

Trento – Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini (a sinistra nella foto) ha incontrato stamane per la prima volta l’Autorità per le Minoranze linguistiche, la Presidente Katia Vasselai e i due componenti Matteo Nicolussi Castellan e Chiara Pallaoro.

L’organismo, incardinato presso il Consiglio provinciale con l’obiettivo di valutare, vigilare e ispezionare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle Minoranze e il cui incarico di sette anni terminerà in prossimità dello scadere della corrente legislatura, ha sottoposto al Presidente due temi preliminari: la necessità di mettere in agenda tre incontri sui tre territori di minoranza e la richiesta di calendarizzazione della seduta/dibattito annuale di Consiglio provinciale dedicata alle minoranze linguistiche, che si tenne per la prima volta in un’unica edizione nella scorsa legislatura. Una mozione approvata lo scorso anno impegna ad una modifica regolamentare che istituzionalizzi l’incontro, così come avviene per il Consiglio delle autonomie locali (Cal). Una modifica che sarà elaborata a breve e che il Presidente si è preso l’impegno di sottoporre all’attenzione dei Capigruppo e del Consiglio.