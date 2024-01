Trento: il presidente Fugatti incontra il Procuratore generale Mistri

mercoledì, 31 gennaio 2024

Trento – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accolto nella sede di piazza Dante il nuovo procuratore generale della Repubblica di Trento, Corrado Mistri. Una visita istituzionale che è stata l’occasione per ribadire, da parte del presidente Fugatti, il principio di leale collaborazione tra enti ed autorità operanti sul territorio e l’importanza del corretto funzionamento della giustizia per assicurare sicurezza, tutela dei diritti dei cittadini e sviluppo alla comunità trentina (Fugatti-Mistri, foto credit Francesco Veneri Ufficio stampa Pat).

“Il sistema dell’Autonomia, – ha ricordato il presidente, – è impegnato ad assicurare il necessario supporto amministrativo agli uffici giudiziari attraverso la delega regionale in materia”.

A Mistri, nativo di Bologna, entrato in magistratura nel 1986, già sostituto procuratore generale presso la procura generale della Corte di cassazione, gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico dal presidente della Provincia.