Trento, il benvenuto a 43 nuovi dipendenti delle Provincia

lunedì, 8 gennaio 2024

Trento – Cerimonia di benvenuto questa mattina in Sala Belli a Trento, nel Palazzo sede della Provincia per 43 nuovi dipendenti provinciali che hanno preso servizio nei mesi di dicembre e gennaio. Sono 43 dipendenti, 15 donne e 28 uomini, con un’età media di 38,5 anni (l’età media dei dipendenti provinciali, al 31.12.2022 era di 49,67 anni; il loro numero 4951). I nuovi dipendenti saranno inquadrati in livelli diversi e per funzioni diverse in vari settori. Questa mattina – in una cerimonia moderata dal responsabile dell’Ufficio stampa Giampaolo Pedrotti – sono stati accolti dall’assessore all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi, dal direttore generale della Provincia autonoma di Trento Raffaele De Col, dal dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali Luca Comper, dal dirigente generale del Dipartimento Dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Sergio Bettotti e dalla dirigente del Servizio per il personale Maria D’Ippoliti.

L’assessore Gottardi ha sottolineato come “per alcuni di voi, questo momento rappresenta l’inizio di un nuovo percorso, mentre per altri è la conferma di un cammino già intrapreso. Desidero portarvi i saluti del presidente Maurizio Fugatti e di tutta la Giunta provinciale in questo giorno significativo per voi e per noi, in un’ottica di spirito di squadra. Vi invito a sentirvi orgogliosi di far parte di questa istituzione e a portare con voi il peso della responsabilità anche al di fuori del vostro luogo di lavoro. Viviamo in un territorio caratterizzato da un’Autonomia e la ricerca dell’eccellenza è una sfida straordinaria che stiamo affrontando in questi anni. Vi incoraggio a mettervi nei panni degli utenti, ad affrontare i loro problemi e a non permettere loro di andarsene senza un sorriso rassicurante. Prendetevi in carico i problemi e lavorate per risolverli. Ricordate che ogni ostacolo è un’opportunità di crescita e miglioramento.”

Nel suo intervento il direttore generale Raffaele De Col nel ringraziare i neoassunti per aver scelto di lavorare per la Provincia autonoma di Trento ha sottolineato come per “ognuno di voi, nel proprio settore, avrà l’opportunità di contribuire all’operatività di questa amministrazione. Le procedure amministrative possono sembrare una corsa ad ostacoli, ma sono fondamentali per il corretto funzionamento della macchina provinciale. Cerchiamo di affrontarle con un approccio costruttivo. Vi incoraggiamo a sviluppare i vostri contatti, a cercare opportunità di formazione continua per promuovere l’unione e lo scambio di conoscenze. La Provincia di Trento ha un’Autonomia che la caratterizza. Ognuno di noi ha la responsabilità di partecipare alla sua costruzione ogni giorno.”

Durante l’incontro i relatori hanno proposto ai nuovi assunti un quadro delle competenze e dell’organizzazione della Provincia e del sistema pubblico trentino (con particolare attenzione ai temi dell’autonomia e dell’assetto istituzionale) e dei rapporti di collaborazione in essere con i territori vicini. Con l’intervento di Davide Leveghi della Fondazione Museo Storico del Trento, sono state date ai nuovi assunti alcune nozioni sulla storia dell’autonomia, dell’ente provinciale e del nostro territorio. Al termine la visita della mostra permanente “La Provincia si Racconta”, allestita negli spazi della sede di Piazza Dante.