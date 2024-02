Trento: il 27 febbraio conferenza sulla gestione dei grandi carnivori

giovedì, 15 febbraio 2024

Trento – Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha riunito stamane la Conferenza dei capigruppo, che ha concordato il programma della Conferenza d’informazione del 27 febbraio prossimo, richiesta dai consiglieri Manica, Valduga, Demagri, Coppola e Degasperi. Il tema: “La gestione dei grandi carnivori in Trentino“, si tratterà quindi di un approfondimento tecnico-scientifico sulla scottante problematica, a valle della discussione in III Commissione e a pochi giorni dall’esame in aula consiliare del disegno di legge Failoni (4 marzo).

I lavori si svolgeranno dalle 14 nelle sale Commissioni di palazzo Trentini, a porte chiuse ma con possibilità per tutti di seguire i lavori in streaming video. Non meno di undici i relatori previsti, molti in presenza, qualcuno collegato on line. Tra gli uditori ci sarà anche il Consiglio delle Autonomie locali, con il presidente Gianmoena e il delegato per la tematica dei grandi carnivori, il sindaco di Mezzana Giacomo Redolfi. Significativamente, i relatori parteciperanno tutti a costo zero per l’amministrazione consiliare.