Trento: i Lions del Trentino donano un ecografo all’ospedale Santa Chiara

giovedì, 22 febbraio 2024

Trento – La solidarietà trentina ancora al servizio dei più deboli: i piccoli pazienti della Pediatria e Chirurgia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Grazie alla generosità dei trentini, e in particolare ai Lions Club trentini e all’associazione Achipe che l’hanno resa tangibile, il reparto di pediatria e quello di chirurgia pediatrica da oggi possono contare su un ecografo portatile di ultima generazione. Uno strumento prezioso nella diagnostica e per il trattamento di svariate patologie pediatriche, ma anche per procedure particolarmente fastidiose come il posizionamento degli accessi venosi.

La cerimonia di consegna dell’ecografo si è svolta oggi nell’auditorium dell’ospedale alla presenza dell’assessore provinciale alla salute Mario Tonina, del direttore di Apss Antonio Ferro, del direttore dell’ospedale Santa Chiara Michele Sommavilla, del direttore del Dipartimento pediatrico Massimo Soffiati, del direttore dell’Unita operativa di chirurgia pediatrica Enrico Ciardini, dell’assessora del Comune di Trento Monica Baggia, dei rappresentanti dei Lions Club (il governatore del distretto 108TA1) Carlo Eugenio Ferrari e la presidente di Lions Club “Trento del Concilio” Margherita Cogo e della presidente dell’associazione Achipe Stefania Manti.

La donazione dell’ecografo è frutto di un progetto dei Lions club trentini, che hanno finanziato una donazione all’associazione Amici della chirurgia pediatrica (Achipe) attraverso la vendita di 10mila calendari dell’avvento. Il tutto con l’obiettivo di acquistare un ecografo multifunzione da dedicare all’attività diagnostica delle Unità operative di medicina pediatrica e di chirurgia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara.

L’ecografo sarà utilizzato per esami diagnostici toracico-addominali e accessi vascolari. L’importo della donazione è stato di 20.055 euro, di cui 19.200 euro derivanti dalla vendita dei calendari dell’avvento e gli ulteriori 855 euro versati direttamente da Achipe. Un’ulteriore sonda, per rendere l’ecografo completo e adatto ad effettuare ecocardiografie, è in corso di acquisto da parte di Apss.

Tutti i Lions club del Trentino hanno partecipato alla raccolta fondi: Trento del Concilio, Trento Host, Tridentum, Trento Clesio, Valsugana, Fiemme-Fassa, Cles, Rovereto Host, Rovereto San Marco, Tione-Valli Giudicarie-Rendena, Arco-Riva del Garda, Rovereto Fortunato Depero e Leo.

“Il Trentino – ha dichiarato l’assessore Tonina – ancora una volta si è dimostrato sensibile alle iniziative come questa, che partendo da un piccolo gesto generano grandi cose. Questa donazione è il frutto di un vero gioco di squadra tra il privato, il pubblico e il mondo del volontariato, il vero motore della nostra comunità, sempre vicino e attento alle esigenze dei nostri cittadini. Si tratta di un gesto di grande generosità che permetterà di garantire un importante supporto diagnostico al lavoro quotidiano degli operatori e potrà migliorare la qualità e la sicurezza delle cure dei piccoli pazienti”.

“L’ecografo che vediamo qui oggi – ha sottolineato Ferro – è un esempio straordinario di come la generosità e la sensibilità della comunità trentina possano avere un impatto concreto sulle vite dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ringrazio di cuore Lions, Achipe e tutti quelli che si sono spesi per la buona riuscita di questo progetto: il supporto della società civile e del volontariato che fanno rete e sostengono il nostro ospedale con donazioni che migliorano la qualità del nostro lavoro è davvero prezioso”.

A portare il saluto del Comune di Trento è stata l’assessora Monica Baggia, che ha ricordato l’importante ruolo di Trento come capitale europea del volontariato: “Un punto di arrivo e non di partenza, per una città e un territorio che non potrebbero oggi essere quello che sono senza il prezioso supporto del mondo del volontariato, una rete silenziosa che integra i servizi ai cittadini”.

“Ciò che desidero mettere in evidenza – ha dichiarato Margherita Cogo, presidente Lions club “Trento del Concilio”, club capofila nella raccolta dei fondi – sono gli scopi filantropici dei Lions, che svolgono attività di sostegno e aiuto a chi manifesta situazioni di disagio socio-economico oppure, come in questo caso, sono a sostegno di associazioni che hanno finalità condivisibili con le attività filantropiche dei Lions. Ringrazio, a nome di tutti i club, gli sponsor del calendario dell’avvento e tutte le socie e tutti i soci Lions per l’impegno effettuato nella raccolta fondi per l’acquisto dell’ecografo e per tutte le risorse che ogni anno mettono a disposizione di famiglie e associazioni, locali e internazionali, che si trovano in difficoltà”.

A soffermarsi sulle caratteristiche tecniche e i benefici dell’ecografo portatile è stato Massimo Soffiati: “E’ ormai uno strumento strategico per la medicina, che permette diagnosi precoci al letto del bambino e dà in tempo reale la situazione clinica del paziente, sostituendo indagini più nocive come la tac e le radiografie. Senza dimenticare la possibilità di effettuare un accesso venoso limitando il disagio per i bambini”.

A testimoniare la proficua collaborazione tra le associazioni è stata Stefania Manti di Achipe, che ha ringraziato i Lions per aver reso possibile un sogno ambizioso per un’ associazione piccola come Achipe.