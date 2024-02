Trento, i consiglieri comunali Pattini e Uez: “Va potenziato il trasporto pubblico”

martedì, 13 febbraio 2024

Trento – Quale trasporto pubblico per il capoluogo? La richiesta dei consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez: “Il trasporto pubblico va potenziato e non declassato come sta avvenendo“.

“Una delle priorità del Comune di Trento è quella di trovare delle soluzioni ai problemi legati all’accessibilità alla città e alla mobilità urbana in un’ottica di vivibilità e inclusività dei servizi rivolti ai cittadini.

L’amministrazione comunale e Trentino trasporti hanno la responsabilità politica di garantire un servizio di trasporto pubblico di qualità che sia fisicamente ed economicamente accessibile a tutti.

Il sistema di trasporto urbano per una cittadina alpina di montagna dovrebbe essere efficiente, sicuro, affidabile, capace di ridurre la congestione del traffico, di incentivare l’uso dei trasporti pubblici, contribuendo così anche a risolvere i problemi legati al parcheggio.

Il tema dei trasporti gestito da Trentino trasporti del comune di Trento – così come dell’intero ambito provinciale –, necessita di una seria attenzione e riflessione, visti anche i problemi legati ai cambiamenti in atto sul fronte energetico in termini di sostenibilità economica e ambientale e tenendo conto delle prospettive demografiche e dei bisogni dei cittadini.

Il problema dei trasporti in città deve essere affrontato a tutto tondo e deve svolgersi in modo partecipativo, tenendo conto soprattutto dei reali problemi dell’amministrazione comunale, che oltre alle ciclabili per la mobilità leggera, richiedono servizi efficienti e in grado di rispondere alle loro esigenze che vanno prese in carico concretamente.

In conclusione negli ultimi 8 anni Trentino trasporti ha fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico se non quello di prolungare alcune corse fino alle ore 3 del mattino a spese direttamente del Comune di Trento e di converso ha allungato i tempi tra una corsa e l’altra creando un disservizio. Siamo pericolosamente in ritardo e in regressione e stiamo perdendo “l’autobus” della sostenibilità ambientale”, sostengono i consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez.