Trento: i capigruppo di minoranza chiedono una conferenza d’informazione sulla gestione dei grandi carnivori

venerdì, 19 gennaio 2024

Trento – Conferenza d’informazione sulla gestione dei grandi carnivori in Trentino. È la richiesta depositata dai capigruppo di minoranza e inviata al presidente del Consiglio Claudio Soini è stata sottoscritta, in qualità di capigruppo, dai consiglieri Alessio Manica (Pd), Francesco Valduga (Campobase), Paola Demagri (Casa Autonomia), Lucia Coppola (Verdi e Sinistra) e Filippo Degasperi (Onda), che hanno chiesto che la Conferenza possa tenersi in tempi rapidi.

Tra i temi che, nella richiesta, i consiglieri di minoranza chiedono di approfondire, ci sono quelli relativi al censimento e al controllo dei grandi carnivori presenti sul territorio, alle modalità di individuazione e monitoraggio dei soggetti problematici, alle modalità di comunicazione, informazione e coinvolgimento della popolazione residente e agli interventi e strumenti mirati sul territorio per ridurre le occasioni di incontro tra i residenti e i grandi carnivori selvatici, allo stato della popolazione di lupi ed orsi ed alle loro prospettive, alla tutela degli alpeggi, dei pascoli e delle colture.

I capigruppo firmatari della richiesta collocano tra gli esperti e le figure competenti che chiedono siano invitati alla Conferenza l’assessore e il dirigente provinciale competenti in materia, il responsabile del settore gestione fauna e territorio di Ispra, i direttori e i presidenti dei Parchi Adamello Brenta e Stelvio, il direttore e il presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, il responsabile dell’ex progetto Life Ursus, il presidente o il direttore dell’Associazione Cacciatori, i referenti in materia di Muse e di Fem, i referenti tecnici e politici di esperienze gestionali extra nazionali, il rappresentante degli enti e associazioni di tutela e biologi e tecnici di riconosciuta competenza. Propongono inoltre l’invito dei membri del Consiglio delle Autonomie.