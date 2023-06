Trento, grande festa per i 102 anni di Enzo Segatta

martedì, 27 giugno 2023

Trento – Grande festa alla residenza per anziani San Bartolomeo di Trento per un ultracentenario che ha tagliato il traguardo dei 102 anni. E’ stato un compleanno davvero speciale: Enzo Segatta, da sempre residente nel capoluogo trentino e ora ospite della struttura per anziani, ha compiuto 102 anni.

I responsabili della Rsa San Bartolomeo hanno organizzato una simpatica cerimonia per i festeggiamenti, che ha visto la presenza del sindaco di Trento Franco Ianeselli, accanto alla moglie, agli amici e ai conoscenti di Enzo Segatta. “Un treno di auguri…”, era quanto scritto sul manifesto. Tanti auguri all’ultracentenario anche dalla nostra redazione.