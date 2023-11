Trento, Fugatti sulla querelle del Bypass ferroviario: “Finanziamenti, procedure e tempi assicurati”

sabato, 25 novembre 2023

Trento – La querelle sul Bypass ferroviario non si placa a Trento, tra voci di un’esclusione dai progetti del Pnrr e la questione bonifica/inquinamento.

In merito alle notizie relative al progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti informa che non sono pervenute al momento comunicazioni ufficiali circa l’ipotesi di una riclassificazione dell’intervento inserito fra le opere finanziabili dal PNRR.

“Manteniamo un continuo aggiornamento tecnico con i ministeri su questo tema e lo faremo anche nei prossimi giorni – aggiunge il presidente Fugatti – e le rassicurazioni che ci hanno fornito confermano sia il finanziamento dell’opera sia le tempistiche e le procedure per la sua realizzazione. L’attenzione rimane comunque massima stante la strategicità dell’intervento per la città capoluogo e per l’intero nostro territorio”.