Trento Film Festival, svelato il cartellone della 72esima edizione

Trento – C’è la firma di Ludovica Basso in arte Clorophilla sul manifesto dell’edizione 2024 del Trento Film Festival, in calendario a Trento dal 26 aprile al 5 maggio.

Il Presidente Mauro Leveghi: “Un omaggio alla montagna come madre, che ci alimenta e sostiene, e per questo va curata e rispettata”. Erano presenti il Presidente, alla Direttrice e al responsabile della programmazione cinematografica del Trento Film Festival – Mauro Leveghi, Luana Bisesti e Mauro Gervasini – quindi il presidente della Camera di Commercio di Trento Giovanni Bort, la vicesindaca del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli e la vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa.

Dopo tre anni segnati dalle opere di altrettanti autori che rappresentano la storia dell’illustrazione italiana – Gianluigi Toccafondo, Milo Manara e Lorenzo Mattotti – il Trento Film Festival cambia radicalmente la prospettiva, fedele alla sua ormai storica tradizione di innovazione. C’è infatti la firma della giovane autrice Ludovica Basso, in arte Clorophilla, sul manifesto della 72esima edizione, in calendario a Trento dal 26 aprile al 5 maggio.

Ligure, classe ‘86, Clorophilla è un’artista versatile che trova le sue ispirazioni viaggiando e stando a contatto con la natura, facendo lunghe passeggiate, osservando con attenzione i dettagli di ciò che la circonda. Lavora come illustratrice freelance e collabora con importanti brand ed aziende italiane ed internazionali, spaziando dal mondo del design, a quello della moda e del turismo. Il suo è un mondo immaginario popolato da donne mitologiche, animali magici, dee, sirene, stelle cadenti dove realtà e fantasia si incontrano.

“Attraverso questo disegno ho cercato di trasmettere le sensazioni che la montagna stimola in me: pace, calma e serenità. Luogo con un equilibrio delicato, che va contemplato e rispettato. Per questo motivo ho scelto un’immagine che si pone come un invito alla contemplazione della natura, alla meditazione ed al silenzio interiore. La Montagna intesa come Donna, come forza creatrice dalla quale tutto nasce ed alla quale tutto è connesso, entità viva che ci accoglie e ci protegge”, racconta Ludovica, entrando nel merito della genesi creativa del manifesto realizzato per il Festival.

“Il Trento Film Festival non ha un tema specifico che caratterizza ogni edizione, ma in esso trovano spazio tutte le tematiche che la montagna ispira o suggerisce. O meglio, tutto ciò che le donne e gli uomini vedono o proiettano sulle montagne del mondo” ricorda Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival.

“Il Festival è invece caratterizzato ogni anno da un’illustrazione che rappresenta un “manifesto” nel senso più pieno del termine, ideale e programmatico. Ogni anno diverso, ogni anno capace di raccontare una delle tante narrazioni del Festival. Il manifesto di questa edizione vuole essere un omaggio alla montagna come madre: possiamo quasi leggere un riferimento alla “sorella nostra madre terra” del Cantico delle creature scritto da San Francesco d’Assisi, del quale nel 2025 saranno celebrati gli 800 anni. Una sorella che ci alimenta e ci sostiene, e che per questo va curata e rispettata. È la lezione secolare dell’agricoltura di montagna, talmente incardinata nell’ambiente alpino da diventare quasi un tutt’uno con esso, plasmandone la forma ma adeguandosi ai suoi inevitabili limiti”.

“Con i manifesti delle tre precedenti edizioni abbiamo simbolicamente chiuso un ciclo dei grandissimi nomi che hanno fatto la storia dell’illustrazione italiana. Con il manifesto firmato da Clorophilla, il Festival dà spazio ai talenti emergenti, che in questi anni si sono conquistati uno spazio di rilievo anche grazie ai nuovi strumenti della comunicazione digitale” racconta la direttrice del Festival, Luana Bisesti. “Questo ruolo di collante tra generazioni, forme artistiche, linguaggi e registri comunicativi è uno degli aspetti del Trento Film Festival che ha caratterizzato la sua crescita: quest’anno lo facciamo con uno sguardo femminile, ad arricchire quella pluralità di visioni che è la cifra di una rassegna che da settantadue anni non rinuncia a rinnovarsi”.

Svelate infine le date dell’edizione di Bolzano, confermata nella sua collocazione primaverile dal 3 all’8 giugno grazie alla collaborazione con la Provincia e il Comune di Bolzano.

“Destinazione… Irlanda”:

alla scoperta dell’irishness, tra cinema, musica e letteratura

Dopo Groenlandia, “futuro” ed Etiopia, la sezione speciale di quest’anno sarà dedicata all’Irlanda, terra di migrazioni e paesaggi mozzafiato, con uno sguardo inedito sulla contemporaneità.

Nella programmazione cinematografica spiccano diverse anteprime.

“Destinazione…” è la sezione del Trento Film Festival che dal 2011 propone eventi e proiezioni dedicati alla cinematografia e allo specifico culturale di altri Paesi e aree geografiche. Quest’anno, la ricerca e la proposta dei film sarà connotata in chiave, se possibile, ancora più contemporanea. Spazio dunque a novità e produzioni inedite, nelle quali spicca un legame privilegiato con il presente, per guardare al passato e al futuro in modalità nuove ed originali. Il tutto muovendosi fra i confini di un’area geografica decisamente vicina a noi, ma non sempre così conosciuta: l’Irlanda.

“Due le principali motivazioni della scelta» spiega Mauro Gervasini, responsabile della programmazione cinematografica del Trento Film Festival. «La prima è che, nonostante si tratti di un paese “piccolo” per dimensioni e numero di abitanti , l’Irlanda ha vissuto fin da prima dell’800 importanti ondate migratorie, in conseguenza delle quali centinaia di migliaia di persone, nel corso del tempo, si sono trasferite altrove

nel mondo, soprattutto nei Paesi anglofoni, ma non solo”.

La festa nazionale irlandese (San Patrizio, 17 marzo) è pertanto festeggiata ormai ovunque. Allo stesso modo, uno dei più importanti e noti cineasti statunitensi, John Ford – all’anagrafe Seán Feeney – era nato nel Maine da genitori della contea di Galway e i suoi film, non solo quelli del cosiddetto ciclo irlandese (tra i quali il capolavoro Un uomo tranquillo, del 1952), sono ricolmi di irishness. Ecco la parola magica che sintetizza lo specifico variegato della cultura irlandese in tanti suoi aspetti, da quello sportivo a quello musicale, da quello teatrale a quello letterario. Sono infatti irlandesi James Joyce, Oscar Wilde, Jonathan Swift, George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Bram Stoker, Samuel Beckett. E, tra i contemporanei di successo, anche il vincitore del Booker Prize 2023, Paul Lynch.

«L’Irlanda ha una storia cinematografica importante» prosegue Gervasini, «ma è soprattutto nel nuovo millennio che, grazie a istituzioni di promozione, sviluppo e distribuzione della produzione autoctona quali Screen Ireland e Northern Ireland Screen, il cinema irlandese si è imposto a livello globale, con un forte sviluppo anche in quello d’animazione. A ciò ha poi contributo anche una nuova generazione di autori (Lenny Abrahamson, Tomm Moore, Nora Twomey), attrici (Saoirse Ronan, Katie McGrath, Ruth Negga) e attori (Barry Keoghan, Cillian Murphy, Aidan Gillen)».

Durante la Notte degli Oscar 2023, Gli spiriti dell’isola del regista irlandese Martin McDonagh ha raccolto ben 9 candidature, dopo aver vinto tre Golden Globe, The Quiet Girl di Colm Bairéad è stato nominato miglior film internazionale (prima volta per un titolo gaelico) e An Irish Goodbye di Tom Berkeley e Ross White ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio. Proprio An Irish Goodbye farà parte del programma cinematografico di “Destinazione… Irlanda”, al 72. Trento Film Festival.

Il progetto Destinazione… Irlanda ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata di Irlanda in Italia e di Turismo

Irlandese.

La selezione cinematografica

Fra la dozzina di titoli che andranno a comporre la selezione filmica di “Destinazione… Irlanda”, il sopra

citato An Irish Goodbye (Gran Bretagna, 2022) di Tom Berkeley e Ross White è il cortometraggio capace,

come detto, di conquistare l’Academy americana, grazie ai toni di una godibile ma quantomai profonda

commedia popolare. Il film narra infatti la vicenda di Turlough, giovane uomo stabilitosi a Londra, che

torna nella contea di Tyrone dopo la morte della madre, per poter vendere più in fretta possibile la

fattoria di famiglia e rientrare in Inghilterra. Ma il fratello Lorcan, affetto da sindrome di Down, si oppone

ai suoi piani, insistendo affinché l’ultimo desiderio della madre – far realizzare ai figli una lista di 100

cose, preparata prima di morire – si possa avverare.

Ben sette le anteprime nazionali di questa sezione.

Anzitutto l’hard boiled dublinese Barber (Irlanda, 2023), di Fintan Connolly, la cui vicenda ha luogo

durante il confinamento per Covid 19 a Dublino, quando una ragazza scompare misteriosamente e la

nonna, che non crede nell’ipotesi di un suo allontanamento volontario, decide di rivolgersi ad un detective

privato, Barber per l’appunto – interpretato da Aiden Gillen, ovvero Petyr “Ditocorto” Baelish de Il trono di

spade –, solitamente alle prese con casi di tradimento e spionaggio industriale, ma scaraventato stavolta in

un intrigo torbido che toccherà i vertici della politica.

Un’altra anteprima è il cortometraggio Once a Beige Day (Irlanda, 2024) di Seán Mullan, presentato in

collaborazione con Irish Film Festa: protagonista una stanza vuota e da imbiancare, piena di ricordi ma

violata all’improvviso dalla presenza di qualcuno che entra in casa. Considerato uno dei migliori talenti

della sua generazione, Seán Mullan è il regista di Hyfin, documentario Netflix sull’omonimo rapper di

Derry diventato celebre nel Regno Unito nonostante l’ostico accento nordirlandese.

Anche An Beál Bocht (Irlanda, 2017) di Tom Collins e John McCloskey, è l’adattamento, stavolta animato,

di un altro romanzo: l’unico che Flann O’Brien ha scritto in gaelico irlandese, sotto lo pseudonimo di

Myles Na gCopaleen. Una satira incentrata sulla storia di vita di un giovane, in una remota zona

dell’Irlanda occidentale, che ripensa al passato da una prigione, dopo essere stato ingiustamente accusato

di un delitto. Un altro corto d’animazione è Teacups (Australia/Irlanda, 2023) di Alec Green e Finbar

Watson, incentrato sulla storia di un signore ormai maturo che, dalla sua casa vicino alla scogliera,

intercetta gli uomini e le donne disperati che scelgono quel posto per farla finita con un balzo. E li salva.

Ballywalter (Regno Unito/Irlanda, 2022) di Prasanna Puwanarajah narra la vicenda di Eileen, una

giovane donna irlandese che, dopo aver interrotto gli studi a Londra, ritorna a Belfast, sua città d’origine.

Senza occupazione, decide di fare la taxista, seppur priva di licenza, ed è in questo modo che incontra

Shane, un uomo maturo che dopo il divorzio si è ritirato a Ballywalter e chiede alla ragazza di

accompagnarlo una volta a settimana nella capitale, per partecipare ad un corso di stand up comedy.

Lakelands (Irlanda, 2022) di Robert Higgins è invece la storia di Cian, talento del calcio gaelico costretto

da un trauma cranico a mettere in discussione sogni e prospettive di vita.

Infine, Crock of Gold (USA/Gran Bretagna, 2020) di Julien Temple è il documentario prodotto da Johnny

Depp che celebra la vita e l’arte del fondatore dei Pogues, Shane MacGowan, scomparso lo scorso

novembre e al quale anche il Trento Film Festival vuole così rendere omaggio.

Il programma completo sarà disponibile su www.trentofestival.it .

Il programma eventi

Sono molti gli eventi e gli incontri che, come ogni anno, si affiancheranno all’altrettanto ricca selezione

cinematografica dedicata al Paese ospite.

Durante i dieci giorni del Festival dunque la città di Trento sarà animata anche dagli appuntamenti di

“Destinazione… Irlanda”: approfondimenti, degustazioni, tradizione e folklore, per celebrare lo spirito

unico di una terra capace non solo di creare un legame unico tra chi vi si reca e chi vi dimora, ma anche di

suscitare emozioni per i suoi paesaggi mozzafiato, la sua cultura ospitale e una storia millenaria.

Irlanda significa anzitutto ritmo, danza, ballate e sonorità popolari, nella consapevolezza di come bastino

pochi strumenti per dare vita ad armonie irresistibili. Non sarà dunque solo la sopra menzionata

proiezione di Crock of Gold a celebrare la musica irlandese, ma anche un evento ad hoc con protagonista

l’artista emiliano Cisco, già cantante dei Modena City Ramblers, che alla musica dei Pogues s’ispiravano

dichiaratamente. A 30 anni da quel marzo 1994, quando venne pubblicato il loro primo disco dal titolo

Riportando tutto a casa, Cisco, accompagnato da musicisti della storica band, ha deciso di celebrare

quell’album attraverso un mini-tour primaverile che si concluderà proprio al Trento Film Festival. Sul

palco insieme a lui, il critico musicale e giornalista radiofonico John Vignola, in una conversazione che

sarà anche l’occasione di viaggiare attraverso la musica irlandese dagli U2 ai Cranberries e ripercorrere le

influenze Irish folk della band.

Di musica irlandese si parlerà ancora durante un doppio appuntamento sonoro e divulgativo in

collaborazione con il METS – Museo etnografico trentino San Michele, dal titolo Narrazione in musica.

Ospiti del METS-Museo etnografico trentino San Michele l’etnologo Renato Morelli, con il Trio O’Carolan e

a Trento, un concerto di musica tradizionale irlandese con i Birkin Tree.

Spazio anche ad alcuni stage di danze irlandesi a cura della compagnia Clover, mentre nell’ambito delle

attività dedicate ai ragazzi del T4Future sarà possibile prendere parte ai più famosi e coinvolgenti giochi

della tradizione gaelica: dai divertimenti goliardici che animano le serate nei tipici “Irish Pub”, come le

Darts, fino alle più tradizionali gare di tiro alla fune.

Con Antonio Bibbò e Andrea Binelli, docenti all’Università di Trento, in due incontri si parlerà della

letteratura irlandese nel ‘900, riflettendo su alcuni suoi temi centrali a partire dai film in rassegna, con

focus su un autore divertente e sperimentale come Flann O’Brien, sul folklore irlandese, e si proverà così a

raccontare i rapporti che nel secolo scorso sono intercorsi tra Italia e Irlanda.

Infine, una mostra fotografica dal titolo L’Irlanda sul piccolo e grande schermo, che affronterà il tema di

come il Paese ospite di quest’anno sia davvero noto in tutto il mondo per i suoi incredibili paesaggi, tant’è

che molti registi vi hanno trovato gli scenari perfetti per le loro narrazioni: in Irlanda sono stati infatti

girati iconici film e serie TV di successo, quali Braveheart, Il Trono di Spade, Vikings e Star Wars.

L’isola di smeraldo offre la possibilità di visitare i luoghi in cui sono state realizzate queste produzioni. Un

incredibile richiamo per cinefili e non, anche grazie alla facilità di accesso alle location e ai numerosi tour

guidati. Ma “paesaggio” significa anche fruizione di luoghi e dunque turismo: su questa tematica sarà

incentrata la mostra in programma, curata da Turismo Irlandese.