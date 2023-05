Trento Film Festival, il Premio Cinema per i diritti umani a “Let the River Flow”

lunedì, 1 maggio 2023

Trento – Assegnato al Trento Film Festival il Premio Cinema per i Diritti Umani, un’iniziativa congiunta della Fondazione Campana dei Caduti e Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani allo scopo di valorizzare l’opera che maggiormente sappia comunicare i valori fondanti le due istituzioni e sensibilizzare il pubblico sulle tematiche dei diritti umani, della pace, della sostenibilità e della conoscenza e il confronto dei popoli e delle culture. Foto @Michele Purin.

In questa edizione 2023 è stato assegnato a Let the River Flow di Ole Giæver (Norvegia/2023/118′). Questa la motivazione della giuria indipendente: “Per l’intenso racconto di formazione che, nel contesto di una storica battaglia per l’emancipazione dei popoli nativi, segue la progressiva, sofferta acquisizione di consapevolezza di una giovane donna Sami, portando efficacemente sullo schermo la persistenza dei meccanismi di negazione e assimilazione fino al completo empowerment che la porta a divenire leader e difensora dei diritti della propria comunità, intrecciando il tema della discriminazione con l’attualissima chiamata alla difesa delle acque“. Il premio sarà annunciato al Supercinema Vittoria alle 21.