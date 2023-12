Trento, Festival della famiglia: i workshop della sesta e ultima giornata

giovedì, 7 dicembre 2023

Trento – Gli eventi del Festival della famiglia della giornata odierna, giovedì 7 dicembre.

Il programma per la giornata odierna prevede 5 appuntamenti. Si inizia la mattina con Family united e l’EuregioFamilyPass e la presentazione sui prossimi eventi sportivi in chiave famiglia. Nel pomeriggio il welfare generativo a sostegno del benessere delle famiglie e si conclude con “Natalità, famiglie e lavoro tra presente e futuro”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

I programmi dei workshop della sesta e ultima giornata del Festival della famiglia, giovedì 7 dicembre, sono:

Family United: imparare a conoscersi per stare bene in famiglia

orario: 10 – 13 – sede: Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale – Aula 2, Via Verdi, 26 – Trento

A cura di Università degli Studi di Trento – Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Famiglie forti ed efficaci sono requisiti indispensabili per prevenire le difficoltà dei giovani e creare un ambiente familiare positivo: condizioni essenziali queste affinché non si manifestino comportamenti devianti o antisociali. La ricerca scientifica ha dimostrato come i programmi cosiddetti “family focused”, in genere, ottengano maggior efficacia di quelli che si focalizzano su singoli componenti , soprattutto quando pongono attenzione al riconoscimento ed alla promozione delle risorse, delle capacità di resilienza e dei meccanismi di protezione della famiglia. Il progetto Family United coinvolge tutta la famiglia e offre un percorso che promuove contemporaneamente la conoscenza del ruolo genitoriale, lo sviluppo e il miglioramento/rafforzamento delle competenze, l’utilizzo di strumenti di sostegno/ fattori protettivi, come la comunicazione, la fiducia, la capacità di problem solving e la risoluzione dei conflitti.

L’Euregiofamilypass che verrà: quale futuro per la carta famiglia

orario: 10.30 – 12.30 – sede: Casa Moggioli, via Grazioli, 25 – Trento

A cura del gruppo di lavoro EuregioFamilyPass.

L’Euregio è un territorio che fornisce dati preziosi per comprendere le esigenze delle famiglie. L’aumento di servizi diversificati offerti a condizioni vantaggiose dalla carta famiglia valida in tutta l’Euregio, rappresenta una crescita di opportunità e alimenta il welfare territoriale. Ma quanto incide realmente l’EuregioFamilyPass nell’attrarre nuovi nuclei familiari e in quale direzione sviluppare la card? Indagheremo insieme questi aspetti con un campione di famiglie e con alcuni esperti in materia dei tre territori. In questa occasione, presenteremo le ultime novità nell’ambito del welfare territoriale con il Coordinamento degli imprenditori Trentini.

Conferenza stampa: Passeggino Marathon (2ª edizione) e Sky Run Marathon (1ª edizione)

orario: 11.45 – 13 – sede: Palazzo della Provincia autonoma di Trento, Sala Trentino, piazza Dante, 15 – Trento

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento – Distretti famiglia Vallelaghi e Rotaliana Königsberg.

Conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione della “Passeggino Marathon” e della 1ª edizione della “Sky Run Marathon”. Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Valle dei Laghi e l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento organizza la seconda edizione della “Passeggino Marathon”. Una marcia non competitiva alla quale sono invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è esteso anche ai nonni e ai parenti. La prima edizione della “Sky Run Marathon” è promossa dal Distretto famiglia Rotaliana Königsberg in collaborazione con la Comunità e l’associazionismo locale. Sarà organizzato un evento escursionistico, tramite funivia o a piedi, al Monte di Mezzocorona “a misura di famiglia”.

Welfare generativo a sostegno del benessere familiare

orario: 14.30 – 17.30 – sede: Fondazione Bruno Kessler, Aula Grande, Via Santa Croce, 77 – Trento

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento.

Le esperienze presentate riguardano due reti generative: a) il network dei comuni family; b) i distretti famiglia. Il Network dei comuni family è stato istituito nel 2017 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e raggruppa tutte le amministrazioni comunali e le organizzazioni che intendono promuovere nei propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie residenti e ospiti. I Comuni family redigono, con il supporto del municipality family manager, un piano comunale. Il piano impegna tutta la giunta comunale e coinvolge tutti i portatori di interesse. I Distretti famiglia attivi in Trentino da più di dieci anni di attività sono delle reti che, con la facilitazione del manager territoriale, aggregano organizzazioni pubbliche e private che condividono un piano di lavoro di territorio mettendo al centro il benessere della persona/famiglia. Il distretto con le logiche della co-programmazione e della co-progettazione diventa laboratorio strategico all’interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto.

Natalità, famiglie e lavoro tra presente e futuro

orario: 15 – 17 – sede: Grand Hotel Trento sala Depero, Piazza Dante, 20 – 38122 Trento

A cura di Agenzia del lavoro, Provincia autonoma di Trento.

“Nel nostro Paese l’inverno demografico non sembra dare segni di attenuazione: il 2022 fa segnare il punto di minimo nella curva dei nuovi nati che per la prima volta si attesta sotto soglia quattrocentomila. Quali i riflessi futuri sulla società e sul mercato del lavoro? Come invertire la tendenza della natalità e avvicinare i giovani alle responsabilità di una nuova famiglia? Come favorire la permanenza delle donne nel mondo del lavoro quando arrivano i figli? Le leve su cui agire fanno riferimento all’innovazione dei modelli sociali e culturali e del lavoro: strumenti di innovazione organizzativa nelle aziende, ma anche sostegno economico alle giovani famiglie con figli, sviluppo e rafforzamento dei servizi socioeducativi e assistenziali, nuovi approcci al lavoro.”