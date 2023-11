Trento: espulsi dalla Lega Divina, Bridi e altri otto tesserati

domenica, 12 novembre 2023

Trento – Epurazione nella lega trentina. Dopo la tornata elettorale e le divisioni con la spaccatura che aveva portato Sergio Divina (al centro nella foto), in dissenso con la linea del Carroccio trentino, a candidarsi alla presidenza della Provincia di Trento in alternativa a Maurizio Fugatti, la Lega ha avviato il processo di espulsione di dieci tesserati, i “candidati inclusi nelle varie liste contro la Lega, come ad esempio Sergio Divina, già espulso, e Vittorio Bridi”.

La richiesta di espulsione è stata avanzata ai vertici del partito a Milano anche per “chi ha attivamente ostacolato il progetto della Lega”, tra questi figurano a Roberto Leoni e Gina Zerlottini.