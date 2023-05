Trento, divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche nella zona di piazza Santa Maria Maggiore

martedì, 2 maggio 2023

Trento – Da oggi, martedì 2 maggio, e fino a domenica 4 giugno sono vietati il consumo e la detenzione, anche in contenitori chiusi, di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona della Piazza Santa Maggiore e, più precisamente, nel perimetro compreso tra le seguenti vie e piazze: piazza della Portela, via Roma (da piazza della Portela fino a via San Giovanni), via San Giovanni, piazzetta 2 settembre 1943, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Morosante, via Prepositura, piazza da Vinci, via Torre Vanga (da Piazza da Vinci fino a galleria Torre Vanga). È escluso dal divieto il consumo negli spazi dei pubblici esercizi presenti nell’area.

L’ordinanza contingibile e urgente è stata firmata dal sindaco Franco Ianeselli perché in zona sono state rilevate situazioni di degrado che hanno avuto spesso come protagonisti soggetti in stato di ubriachezza che, con comportamenti eccessivi o contrari alle norme di civile convivenza, hanno creato disturbo o pericolo per la collettività. Uno degli episodi più eclatanti risale a dieci giorni fa, quando un uomo in stato di alterazione ha danneggiato alcuni veicoli in sosta in via Roma.

Il provvedimento di limitazione al consumo e alla detenzione di alcol è stato concordato in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 28 aprile ed è analogo alle ordinanze già adottate nel corso del 2022.

La mancata osservanza dei divieti è punibile con una sanzione amministrativa compresa tra 89 e 534 euro