Trento: delegazione di ragazzi in visita al comando carabinieri di Trento

mercoledì, 21 febbraio 2024

Trento – Una delegazione di giovani assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri) ha fatto visita alla sede del comando provinciale carabinieri di Trento in via Barbacovi.

L’O.N.A.O.M.A.C. offre supporto, attraverso l’assistenza in famiglia, ai figli degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri caduti in servizio o deceduti prematuramente per altre cause.

Grazie principalmente al generoso contributo volontario dei Carabinieri e alle donazioni di benefattori, l’Opera sostiene negli studi i ragazzi sino al conseguimento della laurea.

L’occasione è stata propizia anche per fare tappa presso i principali musei del capoluogo trentino e per svagarsi con una piacevole passeggiata per le vie cittadine. I ragazzi (circa settanta) di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno avuto così modo di visitare il MUSE, il Museo dell’Aeronautica “Gianni Caproni”, il Museo degli Alpini e fare una breve sosta anche al Doss Trento.

La giornata è stata intervallata da una pausa per il pranzo in Caserma, dove i giovani orfani sono stati accolti in un ambiente a loro assolutamente familiare. La giornata si è poi conclusa con una foto di gruppo assieme al Comandante Provinciale, il Colonnello Matteo Ederle.