Trento: dal 10 dicembre nuovo treno Frecciarossa con Roma

giovedì, 30 novembre 2023

Trento – Un nuovo treno collegherà Trento con Roma. Il prossimo 10 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario nel quale sono contenute alcune importanti novità per la nostra Provincia riguardanti i collegamenti da e per la capitale. “Avere un collegamento veloce con Roma – spiega il presidente Maurizio Fugatti – riveste da sempre una grande importanza non solo in termini simbolici. Potenziare i collegamenti con la capitale significa, soprattutto per il nostro territorio, disporre di opportunità essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale”.

Alle corse già esistenti sarà aggiunta una nuova coppia di Frecciarossa (svolta con la nuova livrea ETR 1000) da e per la capitale d’Italia. Il treno di andata (numero 8520, circola tutti i giorni tranne il sabato) parte da Roma Termini alle 14.50, con fermate a Roma Tiburtina (14.57/15), Firenze Santa Maria Novella (16.27/16.36), Bologna Centrale (17.13/17.16), Verona Porta Nuova (18.08/18.20), Rovereto (19.01/19.03), Trento (19.15/19.17) e Bolzano alle 19.55. Quello di ritorno (numero 8513, circola tutti i giorni eccetto la domenica) parte alle 5.50 da Bolzano e ferma a Trento (6.20/6.22), Rovereto (6.34/6.36), Verona Porta Nuova (7.44/7.53), Bologna Centrale (8.44/8.47), Firenze Santa Maria Novella (9.24/9.33), Roma Tiburtina (10.59) per arrivare a Roma Termini alle 11.10.

Altra novità, tutti gli attuali collegamenti per Roma-Sibari saranno svolti con la nuova livrea Frecciarossa 1000.

Di seguito tutti i collegamenti Roma-Trento e Trento-Roma attivi dal 10 dicembre prossimo:

– FR 8502 Roma Termini 6.45 – Trento 11.15;

– FR 8506 Roma Termini 8.50 – Trento 13.15;

– FR 8509/8510 Sibari – Roma Termini 10.50 – Trento 15.15;

– FR 8520 Roma Termini 14.50 – Trento 19.15 (nuovo collegamento);

– FR 8524 Roma Termini 16.50 – Trento 21.15;

– FR 8526 Roma Termini 17.50 – Trento 22.15.

– FR 8505 Trento 5.43 – Roma Termini 10.10;

– FR 8513 Trento 6.22 – Roma Termini 11.10 (nuovo collegamento);

– FR 8507 Trento 7.43 – Roma Termini 12.10;

– FR 8519/8518 Trento 13.43 – Roma Termini 18.10 – Sibari;

– FR 8525 Trento 15.43 – Roma Termini 20.10;

– FR 8529 Trento 17.43 – Roma Termini 22.10.