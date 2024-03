Trento dà l’addio al professor Carlo Borzaga

lunedì, 4 marzo 2024

Trento – Addio a Carlo Borzaga, il cordoglio del Trentino e degli amministratori. Il professor Borzaga aveva 75 anni, era stato preside della Facoltà di Economia e fondatore di Euricse e tra i massimi studiosi di terzo settore e welfare. Pochi anni fa gli era stata diagnosticata la Sla.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Borzaga, personalità di spicco nel campo degli studi di politica economica, dell’analisi delle imprese sociali e cooperative e dei sistemi di welfare. Una vita dedicata allo studio e alla ricerca che ha inciso profondamente su questi ambiti, ben oltre i confini del Trentino. L’impatto del suo impegno ha superato il contesto accademico, per immergersi nelle dinamiche sociali del nostro territorio: lo ricordiamo cofondatore di Euricse e promotore di iniziative nel terzo settore, con un lascito duraturo che rappresenta uno stimolo e una traccia per il futuro. Il riconoscimento e la promozione delle imprese cooperative resteranno un riferimento fondamentale negli studi, mentre le sue più recenti attività di collaborazione con il Centro Clinico NeMO, avviate proprio mentre la malattia lo stava segnando personalmente, testimoniano rare qualità umane e solidali, oltre a un’incrollabile determinazione nel contribuire al progresso scientifico”, così l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, che esprime anche a nome del presidente Maurizio Fugatti e della Giunta provinciale le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che hanno riconosciuto Carlo Borzaga come esempio di vita e di studio.