Trento: convegno su “Benessere-malessere uomo-animale, diritti e doveri”

lunedì, 26 febbraio 2024

Trento – A Trento, un seminario per approfondire i temi legati alla violenza è in programma sabato 2 marzo nella sala conferenza Caritro in via Calepina, aperto al pubblico, alle forze dell’ordine, ad associazioni che si occupano di servizi sociali e anche di tutela animale. Approfondimento a più voci, dall’analisi della convivenza uomo-animale, con le leggi che la regolano, agli aspetti della violenza di genere e di come prevenire a livello sociale percorsi negativi. E’ un seminario mai attivato in Trentino, che viene offerto dalla collaborazione tra l’Associazione Bearsandothers e le guardie ecozoofile di Nogez-Trento.

Seminario “Benessere-malessere uomo-animale, diritti e doveri“, il programma:

ORE 9.45 – Apertura del seminario

ORE 10 – “La vita nel bosco e vicino al bosco, animali e umani: GIANCARLO FERRON

ORE 10.45 – “Il cane come categoria antropologica”: dottor GIUSEPPE PALLANTE

ORE 11.30 – “Aspetti legislativi sul benessere e maltrattamento animale”: avvocato PAOLO MARIA STORANI

ORE 12.15 – “Crudeltà su animali e pericolosità sociale”: dottoressa FRANCESCA SORCINELLI

ORE 13 – Pausa

ORE 14 – “Maltrattamento e abuso di razza”: dottoressa IRENE MAJA NANNI

ORE 14.45 – “Investigare la crudeltà su animali”: dottoressa FRANCESCA SORCINELLI

ORE 15.45 – “Arte e animali – INTERVENTO DEGLI ESPOSITORI: ALBERTO SALVETTI, VERUSHKA DOSSI, GABRIELE BURATTI

ORE 17.00 – “Violenza psicologica nel reato di Maltrattamenti su chi possiede gli animali: dottoressa0 CINZIA MAMMOLITI