Trento: Consiglio delle donne, un incontro di bilancio del lavoro svolto nel 2023

giovedì, 28 dicembre 2023

Trento – Si è tenuto il brindisi di fine anno del Consiglio delle Donne del Comune di Trento con l’assessore Giulia Casonato, l’assessore Monica Baggia, il presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli e la partecipazione di molte componenti: consigliere comunali e circoscrizionali e rappresentanti del mondo associativo, del lavoro, culturale e sociale.

E’ stata l’occasione per uno scambio di auguri natalizi, ma anche per fare il punto del lavoro che è stato portato avanti nel 2023 dall’organismo di promozione e partecipazione femminile alle decisioni dell’Amministrazione comunale.

Sono stati ricordati ricordati dalla Presidente Minella Chilà alcuni eventi promossi dal Consiglio sul tema dell’occupazione femminile e della conciliazione lavoro famiglia nonché le serate informative presso alcune circoscrizioni sulla previdenza sociale ed evidenziato il divario di genere ancora troppo elevato dei salari e pensioni rispetto ai colleghi uomini.

È stata l’occasione per condividere il progetto contro la violenza sulle donne “Non ti scordar di me” che coinvolgeràtre istituti scolastici (Artigianelli, Vittoria e Enaip), per la costruzione di manufatti che ricorderanno le otto vittime di femminicidio nel comune di Trento negli ultimi 20 anni. È stato espresso dall’ufficio di presidenza del Consiglio delle donne (composto dalla vice Presidente Renata Triches, dalla professoressa Loredana Bettonte, dall’ingegnera Silvia Di Rosa e dall’avvocata Cinzia Tomasoni) un ringraziamento a tutti e a tutte gli esperti/e e i relatori/trici che ci hanno accompagnato in questo anno, animando un confronto su diversi temi come la medicina di genere, lavoro e occupazione femminile, violenza sulle donne, il bilancio di genere e altro.