Trento, congresso di Fratelli d’Italia: appello dei consiglieri provinciali

domenica, 11 febbraio 2024

Trento – Fratelli d’Italia di Trento è divisa in vista del congresso provinciale di sabato prossimo. Le due anime – quella capeggiata dall’onorevole Alessia Ambrosi e quella del commissario Urzì (nella foto) sembrano inconciliabili come proposta politica e scelte sull’organizzazione in Trentino del partito della premier Meloni. E non a caso si sono viste le trattative fiume per la costituzione della Giunta provinciale dopo le elezioni dello scorso 22 ottobre.

Ora arriva la presa di posizione del Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia che “prende atto della situazione attuale in vista del congresso provinciale del prossimo 17 febbraio, e ritiene imprescindibile garantire la ferma unità e volontà di intenti del partito, tanto più in un momento così importante in cui Fratelli d’Italia è entrata a fare parte del Governo provinciale e prossimamente, siamo certi, di quello regionale”.

Nel documento firmato dai consiglieri provinciali Daniele Biada, Carlo Daldoss, Christian Girardi e dalla vice presidente della Provincia Francesca Gerosa si legge: “Il Gruppo, solidalmente, è rimasto terzo rispetto all’organizzazione delle candidature per la presidenza del partito, dichiarando sin da subito la volontà di sostenere una posizione di unitarietà negli obiettivi strategici che ci si intende porre per i prossimi anni.

È positivo che si possa celebrare il momento più alto di democrazia interna del partito e auspichiamo che ciò possa tradursi nella piena rappresentanza, all’interno degli organi che si formeranno al congresso, di tutte le sensibilità, gli orientamenti e le espressioni territoriali del partito stesso.

Siamo certi che questo avverrà attraverso il contributo di tutti e il Gruppo provinciale di Fratelli d’Italia darà il proprio contributo con spirito costruttivo e propositivo”.