Trento: conferenza dei capigruppo, il Consiglio provinciale di Trento il 9, 10 e 11 aprile

mercoledì, 27 marzo 2024

Trento – Il Consiglio provinciale di Trento si riunirà martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile e stamane la Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Claudio Soini, ha concordato l’ordine del giorno. Al primo punto sarà trattato e votato il disegno di legge di Giunta sul recupero degli alberghi dismessi, testo su cui la minoranza ha chiarito di non avere alcun intento ostruzionistico. Seguirà il question time, quindi un nuovo “appello” per dare corso al pacchetto di designazioni e nomine che competono all’assemblea legislativa in apertura di legislatura. Al punto 12 – ha spiegato Soini – si esaminerà e metterà ai voti la modifica del regolamento interno consiliare, mirata a formalizzare la possibilità di una seduta annuale del Consiglio dedicata ai temi delle minoranze linguistiche, alla presenza della relativa Autorità e di 1 rappresentante per ciascuna comunità (cimbra, mochena e ladina) indicato dall’Autorità stessa. Francesco Valduga (Campobase) ha commentato che questo momento periodico di attenzione alle lingue minoritarie dev’essere non un semplice auspicio, ma un impegno vero per l’aula.

Punto 13: sessione europea del Consiglio, con la risoluzione sul programma di lavoro della Commissione Ue, approvata ieri in VI Commissione permanente.

L’ordine del giorno si completa con la proposta di voto Zanella sulla tregua in Palestina, con la mozione Masè sul tema dei Tso (trattamenti sanitari obbligatori), infine con il ddl 7/XVII di Maestri e Pd, per le celebrazione del centenario dall’assassinio di Giacomo Matteotti.