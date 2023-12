Trento: Claudio Soini eletto presidente del Consiglio provinciale

mercoledì, 13 dicembre 2023

Trento – Al quarto tentativo è stato eletto il presidente del Consiglio provinciale di Trento. Claudio Soini, lista Noi Trentino per Fugatti, è il nuovo presidente del Consiglio provinciale di Trento: ex sindaco di Ala, è stato eletto con 19 voti a favore, 14 schede bianche e una nulla (nella foto da sinistra Claudio Soini e Maurizio Fugatti).

Le minoranze hanno partecipato al voto, perché si è trovato l’accordo sull’ufficio di presidenza, con 3 componenti su cinque che andranno all’opposizione, come nelle precedenti legislature. Su Soini hanno però votato scheda bianca le minoranze, lamentando il fatto che il nome di Soini non fosse stato condiviso in precedenza e che non sia stato presentato un ventaglio di nomi. Vicepresidenza alla consigliera del Pd Mariachiara Franzoia. Il presidente Fugatti ha augurato buon lavoro al neoeletto presidente dell’assemblea.

Red. Pol.