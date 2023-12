Trento: Cia si dimette da assessore provinciale, scontro con Urzì

lunedì, 11 dicembre 2023

Trento – Scontro all’interno di Fratelli d’Italia in Trentino: ai ferri corti il commissario Alessandro Urzì e il consigliere provinciale Claudio Cia. La spaccatura potrebbe avere ripercussioni sul Consiglio provinciale di Trento.

La decisione di Claudio Cia, consigliere provinciale eletto con la lista Fratelli d’Italia, nominato in giunta assieme a Francesca Gerosa. Il partito ha imposto di fare un passo indietro a Claudio Cia, che ora lascia il partito e la Giunta, dichiarando: “Con effetto immediato, e sino alla permanenza in Trentino di Alessandro Urzí come commissario, mi autosospendo dal partito, da ogni carica nello stesso e dal gruppo consiliare. Rimetto conseguentemente nelle mani del Presidente Fugatti le deleghe che mi ha affidato, ringraziandolo per la stima e la fiducia nei miei confronti”. Claudio Cia per le due settimane in cui si è seduto in Giunta, disobbedendo a Urzì, ha rinunciato “all’indennità”

La risposta di Urzì: “È abbastanza disarmante- sostiene Urzì – la presa di posizione del consigliere Cia che, dopo essere rimasto aggrappato per lunghi giorni ad una carica assessorile non concordata con il partito di appartenenza (fatto di per sé gravissimo), ora dichiara di sospendersi dal partito e dal gruppo consiliare provinciale. Che non ci fosse confidenza con le regole del partito che gli ha permesso di essere eletto per ulteriori cinque anni era chiaro, ma va precisato che non esiste l’istituto dell’auto sospensione da partito e gruppi consiliari. Non si capisce quindi bene a che cosa il consigliere Cia faccia riferimento. La mancanza di chiarezza verso il proprio partito è un dato che non può essere sottaciuto, perché incide anche sul rispetto degli elettori che non sono proprietà esclusiva di nessun candidato o eletto”.

“Il consigliere verrà invitato, quindi – prosegue Urzì – a chiarire la propria posizione che continua a creare un evidente imbarazzo al partito essendosi collocato su una linea totalmente autoreferenziale, non avendo rispettato nessuna disposizione interna in tutti questi giorni, e che ha assunto la disarmante difesa ad oltranza del proprio assessorato non tenendo conto degli accordi elettorali chiusi prima del voto e nei confronti dei quali anche Cia si era impegnato: se non era di suo gradimento poteva non candidarsi”.

di Da. Pap.