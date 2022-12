Trento, Capodanno in piazza Duomo con la musica anni ‘90: programma, regole e divieti

sabato, 31 dicembre 2022

Trento – Oggi, 31 dicembre, dalle 22.30 torna la festa di Capodanno in piazza Duomo. In programma lo show “Love generation ‘90”, che accompagnerà le ultime ore del 2023 con le migliori hits degli anni ‘90. Lo spettacolo sarà animato da ballerini, dj di fama internazionale, frontman, video, scenografie, effetti speciali. “Love Generation 90” è un tuffo nel passato, un viaggio musicale per tutte le età, capace di ricreare l’atmosfera dell’ultimo decennio del secolo scorso con pezzi che vanno dal repertorio dance a quello dei cartoni animati o delle sigle televisive.

L’evento, che si inserisce nell’ambito della manifestazione “Trento Città del Natale”, è realizzato dal Centro servizi culturali Santa Chiara in collaborazione con Radio Italia Anni ’60. L’ingresso nella piazza è libero.

In occasione della festa, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che regolamenta, per ragioni di sicurezza, il consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattina. In dettaglio, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, in piazza Duomo sarà vietata la vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi (bottiglie, lattine etc.) e in contenitori di vetro. È vietata pure la somministrazione negli spazi esterni di bar e ristoranti di bevande in contenitori di vetro o latta. Infine sono vietati i contenitori per bevande in vetro all’interno dell’area delimitata per il Capodanno in piazza Duomo.

In piazza Duomo fino al 2 gennaio vige il divieto di transito, sosta e fermata. In via Belenzani divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio.