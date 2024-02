Trento capitale del volontariato, grande attesa per l’inaugurazione con Mattarella

giovedì, 1 febbraio 2024

Trento – Capitale del volontariato, meno due giorni all’inaugurazione. Maxischermo in piazza Duomo a Trento. Mancano solo due giorni all’inaugurazione di Trento Capitale europea e italiana del volontariato e cresce l’attesa per l’arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d’onore dell’evento.

La diretta della cerimonia potrà essere seguita da piazza Duomo, dove sarà montato un grande schermo. Gli Alpini distribuiranno tè e cioccolata calda.

Nella giornata dell’inaugurazione saranno svelati per la prima volta il francobollo, la cartolina e il folder dedicato la cui ideazione è stata promossa dalla Città di Trento e autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che riconoscendo l’importanza dell’evento lo ha realizzato in collaborazione con Poste Italiane. I materiali saranno acquistabili al desk di Poste Italiane durante la cerimonia.

Nella fascia oraria che va dalle 9:30 alle 12:30 via Fersina potrà essere chiusa a tratti in direzione sud, dalla rotatoria in corrispondenza di Dolomiti Energia a via Ragazzi del ‘99. Gli ospiti dovranno raggiungere la T quotidiano Arena da sud, entro e non oltre le ore 10.30, utilizzando la rotatoria via Marinai d’Italia e quindi immettendosi in via Ragazzi del ‘99.

Il commissario del Governo, prefetto Filippo Santarelli, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del Comune di Trento, dei rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, della Polizia Locale Trento Monte-Bondone, della sezione di Polizia Stradale di Trento, del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco, di Trentino Emergenza e del CUE avente per oggetto la disamina dei profili di sicurezza pubblica e di viabilità connessi all’arrivo del presidente della Repubblica sabato 3 febbraio, in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Trento quale Capitale europea e italiana del volontariato 2024.

Nel corso della riunione sono state delineate misure preventive specifiche per preservare il regolare svolgimento della cerimonia, coordinare gli interventi di emergenza e garantire al contempo il regolare flusso veicolare nelle aree interessate, al fine di minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale.

La collaborazione sinergica fra le istituzioni coinvolte e la partecipazione attiva della comunità cittadina è stata enfatizzata come chiave per il successo di questo evento di rilevanza nazionale.