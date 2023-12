Trento: bolletta dell’acqua, tariffe 2024 in diminuzione

martedì, 19 dicembre 2023

Trento – Il conto economico previsionale per il 2024 prevede che il costo complessivo del servizio di acquedotto, di fognatura e depurazione – il cosiddetto sistema di “ciclo idrico integrato” – per il 2024 sarà in diminuzione.

In particolare per le utenze domestiche è prevista una diminuzione tariffaria pari al 5,94% corrispondente a un risparmio annuo per famiglia di 13,58 euro per la sola competenza comunale, per il consumo d’acqua.

Per le utenze non domestiche è prevista una diminuzione della tariffa pari al 1,05% corrispondente a un risparmio annuo di 4,55 euro per la sola competenza comunale, per il consumo d’acqua.

La diminuzione delle tariffe è ascrivibile principalmente a una diminuzione dei costi di produzione legati alle materie prime ed energia, oltre che a una diminuzione degli investimenti e degli ammortamenti per il 2024.

La legge provinciale 36/1993 all’art. 9 fissa il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni è ispirata all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi. È quindi necessario che ogni anno vengano aggiornate anche le aliquote del piano tariffario per il servizio idrico integrato che riguarda le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura a carico degli utenti.