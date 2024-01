Trento: Beni comuni, tre patti di collaborazione

martedì, 23 gennaio 2024

Trento – Sul fronte dei Beni comuni il 2023 si è chiuso con l’approvazione di tre patti di collaborazione, che vedranno impegnati nei prossimi due anni numerosi cittadini e associazioni. Si tratta di una nuova collaborazione per l’iniziativa “Non luoghi che diventano luoghi – L’educazione come unico processo di costruzione” e di due rinnovi per le fortunate collaborazioni “Park Trento, un bene comune per promuovere lo sport per tutti” e “Meano Bella”.

Non luoghi che diventano luoghi. Le azioni di cura, già avviate nelle scorse settimane da parte dei firmatari, riguardano un’aiuola pubblica nel centro civico Le Marnighe di Cognola. L’area è stata trasformata in un Giardino delle meraviglie, luogo di incontro e punto di ritrovo per bambini, adolescenti e adulti. Il patto di collaborazione prevede attività di cura e abbellimento dello spazio verde con composizioni floreali, ma anche la realizzazione di iniziative quali passeggiate, laboratori artistici, momenti di gioco, letture ad alta voce e attività di carattere culturale e sociale. Sono previsti momenti di socializzazione e coinvolgimento della comunità per favorire l’incontro tra le persone e la creazione di una rete che trova nella cittadinanza attiva lo stimolo per promuovere collaborazione, alleanze educative e relazioni di vicinanza sul territorio.

Il patto, nato con il coinvolgimento attivo del servizio Gestione strade e parchi e dell’ufficio Parchi e giardini, vede protagonisti la cooperativa Città Futura, il Circolo Culturale di Cognola, la scuola d’infanzia Kofler, il Circolo pensionati e anziani Le Querce, il centro Il Quadrifoglio di Anffas, l’istituto comprensivo Trento 2 “Johannes Amos Comenius” e la cooperativa Kaleidoscopio. Il progetto ha validità fino al 30 giugno 2027.

Park Trento. Si tratta di una fortuna collaborazione che da lunga data vede impegnate l’Amministrazione comunale e alcune associazioni per la cura e la valorizzazione dello Skate park, la struttura sportiva che si trova a Maso Smalz. A rinnovare il loro impegno per altri due anni sono l’Unione italiana sport per tutti (Uisp) – Comitato territoriale Trentino e le associazioni Front Flip, Sport senza frontiere Trentino e Easy Ramp insieme al gruppo informale di cittadini “Giovani Arte Sport” per continuare a fare del Park Trento un luogo aperto e inclusivo, di incontro, scambio, dialogo e confronto in cui favorire la crescita dei giovani. I firmatari si impegnano infatti a creare un contesto di libertà di movimento per tutti, nel quale promuovere lo sport e incoraggiare gli adolescenti a praticare attività motoria, intercettando i bisogni espressi o latenti dei giovani che si pongono al di fuori dei consueti circuiti. E ancora, è incoraggiata la pratica di tutte quelle discipline sportive emergenti e delle espressioni motorie non convenzionali agite nella realtà quotidiana. Obiettivo del patto è anche creare momenti di socialità al di fuori del contesto virtuale con proposte di sport destrutturati e iniziative che facilitano il protagonismo attivo dei ragazzi, progettisti di performance, eventi dimostrativi e iniziative.

In questi quattro anni, nei due patti di collaborazione per la valorizzazione dello Skate park, le associazioni firmatarie si sono inoltre impegnate a favorire l’educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni urbani sensibilizzando i giovani al rispetto dei luoghi e degli spazi pubblici con pulizie mensili della struttura. Si tratta di un’occasione per provare lo sport, fare merenda tutti assieme e sentire la struttura come un bene da curare e valorizzare. Negli ultimi due anni, Uisp ha invece realizzato corsi di bicycle motocross (Bmx) per ragazzi dai 7 ai 15 anni ed eventi per promuovere la disciplina,i roller e il monopattino.

Sono quasi 400 le persone che durante l’anno animano la struttura insieme a Easy Ramp. Tra loro vi sono bambini, ragazzi, genitori e volontari che collaborano con l’associazione.

Il patto vede coinvolti il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, il servizio Gestione strade e parchi, il servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, il Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone e la Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara.

Meano Bella. Sono 12 i cittadini firmatari del patto “Meano Bella, il paese da vivere in bellezza”, nato per valorizzare il sobborgo di Meano con una serie di interventi pensati per renderlo più bello e accogliente. Si continua così quanto già avviato nell’ambito del patto di collaborazione “Meano Bella”, giunto a naturale scadenza nel dicembre 2022.

Nei prossimi due anni i cittadini proseguiranno nel lavoro di cura e manutenzione delle fioriere e delle aiuole presenti nella piazza di Meano, nel cortile interno e nel giardino di case Sardagna favorendo il coinvolgimento di soggetti diversi, associazioni, enti del privato sociale e del pubblico, ma anche singoli cittadini. Le persone coinvolte potranno prendersi cura di ulteriori spazi individuati dai cittadini, che possano dare il loro contributo con idee e iniziative di animazione. I firmatari continueranno inoltre a mantenere la casetta per i libri dove gli abituali frequentatori o i passanti potranno prendere un libro a scelta e portarne di nuovi, sedersi a leggere nel parco o su una panchina della piazza. In aggiunta alle consolidate attività, vi è anche l’idea di costruire la memoria storica del sobborgo realizzando proprio nel cortile di case Sardagna la posa di alcune riproduzioni di vecchie fotografie sulla vita di paese, scelte fra quelle che saranno messe a disposizione dagli abitanti.

Per collaborare e supportare i cittadini attivi di Meano è possibile scrivere alla mail meanobella@gmail.com. Il patto vede coinvolti il servizio Gestione strade e parchi, il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, il servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio e la Circoscrizione di Meano. Il Patto di collaborazione ha validità di due anni fino a dicembre 2025.