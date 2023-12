Trento, bando Cup dell’Apss: intervento del consigliere provinciale Degasperi

mercoledì, 6 dicembre 2023

Trento – Cup dell’Apps, intervento del consigliere provinciale e regionale di Onda, Filippo Degasperi. “Come ampiamente previsto – dichiara Filippo Degasperi – i burocrati che purtroppo oggi incarnano e interpretano lo spirito dell’Autonomia provinciale hanno confezionato un bando per la gara del Cup dell’Apss che pensa a tutto (in particolare al risparmio) eccetto che alle persone che da anni al Cup lavorano. Trentini e trentine che si sacrificano, anche come parafulmini, per coprire le tante carenze del nostro Sistema sanitario e che oggi rischiano di trovarsi scaricate per scelta tecnica”.

“Invochiamo quindi – prosegue il consigliere provinciale di Onda- la politica ed in particolare confidiamo nella ragionevolezza del neo assessore Mario Tonina. Non è pensabile che il CUP privatizzato sia solo uno strumento di risparmio per le casse pubbliche e di lucro (54 milioni) per qualche im-prenditore alle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Solo qualche giorno fa il vicepresidente (protempore) pontificava di crescita “attraverso il lavoro di qualità”. Il bando del CUP, che non tutela né la qualità del lavoro e nemmeno il radicamento sul territorio è con tutta probabilità opera di qualche zelante burocrate che sta approfittando della vacazio politica che ha connotato queste settimane”.

“E’ quindi il momento, per l’assessore Tonina – conclude Degasperi – di riprendere in mano il timone e rimettere al loro posto i mozzi”.