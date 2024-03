Trento: avvicendamento al comando del Genio gustatori

venerdì, 1 marzo 2024

Trento – Cerimonia di avvicendamento dei comandanti del Genio gustatori. Il Presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, ha partecipato in mattinata alla cerimonia di avvicendamento dei comandanti del Secondo reggimento Genio Guastatori alpini che si è tenuta nella caserma Battisti a Trento.

Un momento di confronto con gli alpini del reggimento, una presenza importante per la città e per la sicurezza dell’intero territorio alla quale contribuiscono con le operazioni di disinnesco degli ordigni bellici della Prima e della Seconda guerra mondiale. Il colonnello Michele Quarto, che ha lasciato il comando al colonnello Davide Cazzani, rivolgendosi al presidente Soini, come rappresentante della comunità trentina, ha ringraziato le istituzioni e i cittadini di Trento e dell’intera provincia per la disponibilità e la simpatia con la quale gli uomini del Secondo genio guastatori sono accolti. La loro è una presenza discreta ma importante per l’ impegno che dimostrano e hanno dimostrato (il battaglione è stato a lungo impegnato in missioni all’estero, soprattutto in Afganistan e nell’operazione Strade sicure) e per l’alta professionalità. Motivi per i quali Claudio Soini, dopo la cerimonia, ha espresso ai due comandanti e al generale di brigata Franco Del Favero, comandante della Julia, a nome del Consiglio e della comunità trentina, la gratitudine e la simpatia per le truppe alpine che fanno parte dell’anima più vera e profonda della nostra terra. Alla cerimonia ha preso parte anche il consigliere Roberto Stanchina.