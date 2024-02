Trento, audizioni sul ddl “Orso”: gli ambientalisti contrari al piano della Provincia

giovedì, 8 febbraio 2024

Trento – Audizioni sul ddl Orso, gli ambientalisti: si deve tornare a discutere pacatamente. Basta con questo clima di paura e violenza. Si sono concluse con i rappresentanti delle Asuc, della Magnifica comunità di Fiemme e delle associazioni ambientaliste e animaliste le audizioni della seduta odierna della Terza commissione. Da Asuc e Magnifica è venuto il sì al ddl. Duramente critici gli ambientalisti che chiedono il ritiro della proposta Failoni. Solidarietà a Fugatti per le minacce gli animalisti denunciano un pensante clima di intimidazione nei loro confronti e chiedono alla Giunta di ritornare al dialogo.

Asuc e Magnifica: il ddl va bene ma si deve capire qual è il numero di orsi sopportabile

Il presidente delle Asuc, Robert Brugger ha affermato che il ddl va bene, ma va posta all’attenzione sulla necessità di un censimento preciso del numero degli orsi e va precisato anche il loro gradi di libertà di movimento sui terreni delle proprietà degli usi civici. Quindi, è importante capire quale sia il numero dei capi compatibili con il territorio; stesso ragionamento va fatto anche per i lupi, una specie che non è più a rischio. Le ricadute negative ci sono, ha detto ancora, basti pensare alle difficoltà nell’assegnazione delle malghe e le possibili ripercussioni negative sul turismo. C’è inoltre la necessità, per Brugger, di contribuire alla costruzioni di ricoveri. Comunque, per il presidente delle Asuc tutti i grandi carnivori andrebbero gestiti e contenuti nel numero.

Lo scario della Magnifica Comunità di Fiemme, Mauro Gilmozzi, ha condiviso la posizione di Brugger e ha specificato che la Comunità è favorevole agli abbattimenti quando necessari, ma ha posto l’accento sulle azioni di prevenzione. Decisivo anche per Gilmozzi determinare il carico sopportabile dei grandi carnivori. Serve comunque, prevenzione, informazione e tecnologie per la gestione di questi animali che richiedono anche un’ azione di educazione della popolazione. La questione carnivori, ha aggiunto Gilmozzi, va comunque affrontata in modo tecnico – scientifico e non politico. Sul ddl, visto che l’abbattimento dei giorni scorsi è stato fatto con la norma in vigore, forse non c’era l’urgenza di una nuova legge che comunque la Magnifica condivide nei principi. Gilmozzi ha auspicato, infine, un’azione anche nei confronti dei lupi, la cui popolazione va studiata.

Rispondendo a Roberto Stanchina (Campobase) che gli ha chiesto se ritiene necessaria una commissione di studio ad hoc, ha affermato che andrebbe costruito un sistema di gestione scientifico. Il problema, ha risposto Brugger a Michela Calzà (Pd), non è quello del numero fissato nel ddl, l’importante è che i problematici vengano rimossi. Secondo Gilmozzi la possibilità del prelievo di otto orsi problematici all’anno, in base a valutazioni di Ispra, è un primo passo per poter intervenire nella gestione.

Gli ambientalisti: ddl da bocciare. Attorno a questa vicenda troppa violenza

Franco Tessadri di Mountain Wilderness ha affermato che si deve trovare una gestione più pacata dei grandi carnivori. Perché c’è troppa suggestione e tante cose che si devono fare passano in secondo piano. Di Life Ursus, ha aggiunto, nel tempo si sono perse le finalità di un progetto legato alla rinaturalizazione dei territori alpini e che avrebbe richiesto collegamenti tra i territori delle Alpi e finanziamenti certi. Siamo, invece, vicini al fallimento per mancanza di attenzione politica. Una mala gestione,per Tessadri, che ha portato anche al dramma dello scorso anno. Comunque, ha aggiunto, non è con il ddl Failoni che le cose cambieranno perché introdurre numeri precisi di abbattimento non ha senso e le normative in vigore sarebbero già sufficienti per gestire l’orso. Sullo sfondo, ha aggiunto, c’è una linea politica che, invece di rinaturalizzarlo, punta a fare del Trentino una “giostra” turistica. Infine, Tessadri ha affermato che si deve investire sulla cultura e la ricerca evitando le semplificazioni.

Marco Ianes del Comitato Bearsandothers ha espresso un no deciso al ddl perché l’abbattimento di 8 capi è un’ assurda crudeltà. Inoltre, non si capisce chi dovrebbe valutare gli abbattimenti se i politici o a un ipotetico tavolo tecnico che, tra l’altro, è stato chiuso dalla precedente Giunta. Secondo Ianes va ristabilito il dialogo con tutti i portatori di interesse, compresi gli scienziati per giungere ad una convivenza con l’orso. Ci sono già proposte che potrebbero essere affiancate al disegno di legge che così com’è parla solo di morte. Al ministro Picheto Frattin, ha detto ancora, sono stati presentati progetti di valorizzazione dell’immagine legata all’orso. Invece, mancano finanziamenti per sostituire i bidoni dei rifiuti organici. Si dovrebbe creare un reparto scelto di Ranger anche per formare il cittadino che vive sul territorio. Si potrebbe inserire anche lo studio nelle scuole del rapporto con i selvatici. Ianes, infine, ha preso le distanze dalla violenza che accompagna questo tema: condanna per le minacce a Fugatti ma ha ricordato che anche gli ambientalisti subiscono violenza.

Sergio Merz della Lipu ha ricordato che il progetto Life Ursus venne votato con un solo astenuto dal Comitato faunistico. Un progetto organico che avrebbe dovuto coinvolgere anche le province limitrofe. Merz ha espresso il no al ddl Failoni che, secondo lui, peggiora la legge Rossi. Gli abbattimenti prima erano previsti solo se in presenza di orsi pericolosi ora basta che siano confidenti e si può sparare. Indispensabile sarebbe invece fornire rimborsi adeguati e difese efficienti. Gli orsi confidenti, inoltre, ha ricordato l’esponente Lipu, sono il frutto di comportamenti errati da parti degli uomini, come l’abbandono dei rifiuti. Tutti aspetti dei quali non si trova traccia nel ddl, Inoltre, Merz ha affermato che vanno diffusi gli spray anti – orso dopo un corso specifico. Assurda per il presidente Lipu stabilire per legge il numero di 8 abbattimenti.

Fernando Boso di Lega Ambiente ha affermato che per l’associazione l’abbattimento di M – 90 è una sconfitta e lancia un appello al ministro per la tutela degli animali selvatici che sono sempre più minacciati. Legambiente propone dieci azioni per la gestione degli individui confidenti: informazione, studio del numero di presenze, trasparenza sui casi problematici, il coinvolgimento di tecnici e delle associazioni ambientaliste e dei territori. Il percorso che ha portato all’abbattimento di M – 90, ha sottolineato, è passato attraverso il rafforzamento della conflittualità e rappresenta una svolta nella gestione della fauna.

Simone Stefani della Lav ha detto che non ci sono più spazi di dialogo con la Giunta dopo che l’assessora Zanotelli ha chiuso il tavolo dei portatori di interesse. Quindi, gli ambientalisti parlano solo nei media o attraverso le carte bollate anche se l’esempio di M – 90 dimostra che non funziona più nemmeno queste. Le proposte Lav sono state serie e soprattutto innovative sul tema della prevenzione. Il ddl è dettato da motivi politici, mentre se si vuole dare sicurezza ai territori si devono mettere in campo attività di prevenzione.

Luca Lombardini della Lega nazionale difesa del cane ha detto di auspicare che la politica abbia valutato in scienza e coscienza ciò che questa legge provocherà. Le ripercussioni a livello mediatico non saranno buone e comunque non contribuiranno a creare un’immagine positiva del Trentino. Anche Lombardini ha ricordato la violenza subita dagli animalisti e ha sottolineato di nuovo il fatto che questa legge non rappresenta il Trentino.

Ivana Sandri, presidente dell’Enpa ha detto di capire la paura della gente trentina, ma quando la paura supera la realtà si entra nella patologia. E la Pat dovrebbe garantire a salute, quindi evitare di favorire la paura patologica mettendo in campo tutte le misure di prevenzione. Negli ultimi anni, ha ricordato, è stato abolito il progetto per la convivenza tra popolazione e i carnivori nelle Alpi. In questo quadro, ha aggiunto, gli eventi degli ultimi giorni sono stati dolorosi e per questo ha rivolto un pensiero ai forestali che devono tutelare gli animali selvatici. I ddl, quello in vigore e quello di Failoni, si basano su deroghe alle disposizioni di legge e si rischia di fatto la disapplicazione delle norme. Bocciatura completa da parte di Sandri della proposta che, ha detto ancora, assegna tutte le valutazioni al presidente della Pat che diventerà un vero deus ex machina. Infine, la presidente Enpa ha detto che questo ddl assomiglia molto ad una norma legata alla caccia e non alla gestione dell’orso.

Ornella Dorigatti presidente Bearsandothers ha chiesto di spegnere i toni che sono da tempo troppi accesi e ha detto che non serve creare terrore e paura. La politica dovrebbe essere mediatrice invece di far crescere le tensioni e ha ricordato che ben 7 orsi sono stati trovati morti e non si conosce ancora il motivo.

Lucia Coppola (Verdi – Sinistra) ha auspicato che la voce degli ambientalisti venga ascoltata dalla Giunta, che riprenda il dialogo con una componente ragionevole e che presenta idee innovative. Infine, rispondendo a Michela Calzà, Ianes ha detto che nelle valli ci sono molte persone che non condividono la visione catastrofica della Giunta, ma sfuggono al dialogo e non si espongono per paura. Casi di persone pesantemente minacciate dai vicini se si fossero espressi a favore dell’orso. Le associazioni hanno molte testimonianze di questo tipo ma che vengono mantenute riservate per tutelate l’incolumità delle persone. Anche per questo , ha aggiunto Tessadri, si deve favorire una crescita culturale. La politica, ha aggiunto Sergio Merz, ha tagliato i ponti con le associazioni, abolendo il Comitato faunistico e altre iniziative di confronto, e alla fine è costretta a dialogare solo con gli estremisti. Boso, infine, ha ricordato che la fauna è una risorsa e, se gestita con scienza e intelligenza, non un problema.