Trento, approvato l’assestamento di bilancio della Camera di Commercio: i numeri

venerdì, 14 luglio 2023

Trento – Il Consiglio della Camera di Commercio di Trento, convocato per l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2023, si è aperto con la segnalazione di una significativa integrazione dell’Accordo di programma fra la Camera di Commercio e la Provincia autonoma di Trento, patto interistituzionale tra i due Enti. La necessità di intensificare il contrasto a eventuali attività criminali con impatto sul sistema economico locale è stata sancita dall’inserimento di un nuovo articolo e si è inoltre impressa un’ulteriore accelerazione alla semplificazione amministrativa e alla dematerializzazione dei procedimenti.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento dell’Ente, sono state acquisite a bilancio le risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale nella misura del 20% per il triennio 2023-2025, finalizzato alla realizzazione di iniziative nell’ambito di due progetti di sistema a supporto del tessuto imprenditoriale locale: “La doppia transizione: digitale ed ecologica” e “Formazione lavoro”.

Con riferimento a iniziative realizzate nell’anno in corso, è stata evidenziata l’attivazione di due bandi ad hoc – il “Bando sull’efficienza energetica” e il “Bando ESG e digitale 2023” – e l’accoglimento della domanda di finanziamento per l’estensione di utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, che fa capo al PNRR, nel contesto di un’iniziativa promossa dal sistema camerale. Inoltre, sul fronte culturale, la Camera di Commercio, con il supporto della propria azienda speciale Accademia d’Impresa e con il coinvolgimento di esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria, ha organizzato due convegni: il primo sulle dinamiche che stanno trasformando il mondo delle organizzazioni e il secondo sugli sviluppi sottesi alla sfida della sostenibilità.

Passando agli aspetti più direttamente attinenti alla gestione dell’Ente, a febbraio è stato siglato l’Accordo stralcio relativo al rinnovo del contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale e che a maggio è stato completato il ciclo di passaggi all’interno delle aree contrattuali mediante procedure selettive. I costi del personale devono inoltre tener conto dell’incremento del costo delle pensioni a carico dell’Ente camerale, dell’aumento del coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto e dei costi per il rinnovo del contratto per il periodo 2022-2024.

Gli investimenti di quest’anno hanno riguardato essenzialmente la manutenzione ed efficientamento del patrimonio immobiliare ed è anche grazie a questa attenzione che è stata recentemente acquisita – primo Ente camerale in Italia – la certificazione in materia di sostenibilità. Si tratta di un’attestazione che qualifica la Camera come soggetto attivo e responsabile, nel perseguire un modello in grado di rendere il servizio pubblico compatibile con gli obiettivi di Agenda 2030.

Rispetto al preventivo per l’esercizio 2023, presentato lo scorso novembre, il documento di assestamento, che oggi è stato approvato all’unanimità, comporta maggiori proventi per 1.598.054 euro complessivi, e prevede maggiori oneri per 2.428.074 euro.

“Il disavanzo, pari a 830.020 euro – ha precisato Giovanni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento – è frutto di una scelta consapevole, operata anche a fronte della fisiologica tendenza a realizzare avanzi e del solido assetto finanziario di cui gode l’Ente. Questo squilibrio di assestamento fra proventi e oneri non deve dunque destare alcuna preoccupazione, quanto piuttosto, mettere in luce lo sforzo della Camera di Commercio nell’accogliere e rispondere concretamente alle esigenze delle imprese che ci chiedono versatilità e capacità di ricalibrare e adeguare le attività programmate alle necessità di nuovi contesti, con tempestività e senso prospettico”.